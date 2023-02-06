Рафиг Азимов отметил двойной юбилей на сцене Драмтеатра

Легендарный актер театра и кино, кавалер ордена "Шохрат", народный артист Азербайджана Рафиг Азимов отметил двойной юбилей на родной сцене Государственного академического национального драматического театра, сообщает Day.Az. Сегодня Рафигу Азимову исполнилось 85-лет!

На открытии вечера директор и художественный руководитель театра, председатель Союза театральных деятелей Азербайджана Азер Паша Нейматов подчеркнул большой вклад Рафига Азимова в национальное искусство, рассказал о творчестве актера, пожелал дальнейших творческих успехов. Рафиг Азимов выразил признательность за добрые слова и пожелания.

Мэтр актерского мастерства и корифей национальной культуры Рафиг Азимов является единственным актером, который отдал 60 лет жизни родной Аздраме. Он создал множество ярких образов в более пятидесяти спектаклях и тридцати кинофильмах, среди которых такие культовые картины как "Семеро сыновей моих", "Севиль", "День рождения", "Удар в спину", "Бабек", "Комната в отеле", "Джавад Хан", "40-я дверь", "Бута", "Этот прекрасный мир", "Деде Горугд" и т.д. О нем написана книга "Простота сцены".

И, естественно, прекрасно, когда актер отмечает юбилей на сцене. В этот вечер гостям был представлен спектакль "Хуршидбану Натаван", поставленный по одноименной пьесе Ильяса Эфендиева. Спектакль повествует о судьбе и творчестве, любви и заботе о родном крае и городе Шуша, известной поэтессы и общественного деятеля, дочери последнего Карабахского хана Мехтигулу хана Джаваншира - Хуршидбану Натаван, 190-летие которой в этом году широко отмечается в стране.

Режиссер-постановщик спектакля, поставленного по государственному заказу - народный артист Азер Паша Нейматов, режиссер - Мехман Фатуллаев, художник-постановщик - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, композитор - народный артист Сиявуш Керими, ассистент режиссера - Дильбер Исмаилова.

В спектакле также сыграли народные артисты Малейка Асадова, Кязым Абдуллаев, Гаджи Исмаилов, заслуженные артисты Анар Гейбатов, Эльшан Джабраилов, Рашад Бахтияров, Эльнар Гараев, Мирза Агабейли, Кязым Гасангулиев, Эльвида Джафаров, Айшад Мамедов, Эльшан Рустамов, актеры Эльчин Эфенди, Вюсал Мустафаев, Рамин Шихалиев, Лала Сулейманова, Мехсети Таирзаде, Рустам Рустамов и Турал

Юбилейный вечер и спектакль прошел под яркие овации зрителей.