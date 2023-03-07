В Санкт-Петербурге прозвучали композиции Вагифа Мустафазаде

В Санкт-Петербургской государственной академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича состоялся концерт азербайджанского пианиста и композитора Риада Мамедова (Riad Mammadov) под названием "Джаз и мугам", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Состоялся мой дебют в Санкт-Петербургской филармонии и впервые на этой сцене прозвучал джаз-мугам. Я очень рад, что этот концерт состоялся", - отметил музыкант.

На вечере в исполнении пианиста прозвучали авторские мугамы и сочинения выдающегося пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, заслуженного артиста Азербайджана Вагифа Мустафазаде. Музыкант выступил в сопровождении Михаила Фотченкова (ударные) и Сергея Корчагина (контрабас).

Риад Мамедов окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского по специальности "фортепиано" и аспирантуру МГК по специальности "музыковедение". Лауреат международных конкурсов в Азербайджане, России, Франции, Бельгии, Швеции и Канаде. Исполнитель джаза и классической музыки. Выступал с известными оркестрами, принимал участие в международных фестивалях. Занимается исследованием традиционного азербайджанского мугама, является автором научных статей и публикаций.