В Турции исполнили произведение Франгиз Ализаде

Несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась в Турции после страшного землетрясения, культурная жизнь в стране продолжается. 8 марта в Большом зале знаменитого университета Билькент состоялся концерт струнного квартета LAGOM, вызвавший большой интерес турецких меломанов. Были представлены два произведения: турецкого композитора, живущего в Америке - Кямрана Индже и азербайджанского композитора - Франгиз Ализаде.

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Muğam Sayağı, написанный Ф.Ализаде в 1993 году для американского квартета KRONOS, на сегодня является одним из самых часто исполняемых произведений квартетного репертуара. И в исполнении интернационального состава квартета LAGOM музыка Ф.Ализаде произвела большое впечатление, поскольку соответствовала настроению людей, переживших большое потрясение. Сами исполнители также были глубоко взволнованы произведением Muğam Sayağı, о чем пишет в своем сообщении о концерте азербайджанский музыкант, первый скрипач, возглавляющий ансамбль - Гусейнали Гусейналиев.

Н.Гасымова