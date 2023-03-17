Как в Азербайджане будут отмечать Международный день джаза?

Азербайджанский джаз как часть мировой джазовой семьи отмечен на сайте Международного дня джаза института Херби Хенкока при ЮНЕСКО.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend директор Baku Jazz Festival, член Европейской ассоциации джаза Лейла Эфендиева.

"Очень важно отмечать Международный день джаза вместе со всем миром. Ежегодно я получаю письма от Херби Хэнкока с благодарностью о том, что Азербайджан вносит свой вклад в развитие мирового джаза и является постоянным участником International Jazz Day. Также имеет большое значение, что наша молодёжь проявляет интерес к джазовой музыке. В этом году именно она представит Азербайджан на всемирной платформе", - отметила Лейла Эфендиева.

30 апреля в Jazz club by Beer Hall состоится концерт молодых исполнителей, приуроченный к Международному дню джаза. Талантливые музыканты - участники ежегодного конкурса молодых исполнителей "I am Jazzman!", проходящего в рамках Baku Jazz Festival, выступят с оригинальной программой "Ekalogik". Автор проекта, джазовая исполнительница Эльнара Гасанали создала микс электронной музыки и джаза, который зазвучит особенно динамично в исполнении молодёжи.

Международный день джаза - ежегодное событие, организуемое ЮНЕСКО, чтобы отметить "рост уровня информированности международной общественности о джазе как о силе, которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми". Празднование проводится 30 апреля, начиная с 2012 года. Его инициатором является Херби Хэнкок - американский пианист и композитор, обладатель 14 премий Грэмми, один из наиболее известных джазовых музыкантов XX- XXI веков.