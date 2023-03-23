С Огтаем Алиевым мы дружили 35 лет… Он и сейчас для меня живой

Трагическая смерть Огтая Алиева потрясла всех нас. Очень тяжело и больно осознавать, поверить в происходящее, сказал Trend Life директор Азербайджанского государственного театра пантомимы, заслуженный артист Эльман Рафиев, передает Day.Az.

Напомним, что вчера в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль, в котором находились генеральный директор SOY Production, телепродюсер, заслуженный работник культуры Огтай Алиев, его супруга, заслуженная артистка Диляра Алиева и народная артистка Мехрибан Зеки, перевернулся. Огтай Алиев скончался на месте. Сегодня на Мехдиабадском кладбище пройдут его похороны.

"Наша дружба завязалась еще со студенческой скамьи, вместе учились в Государственном университете культуры и искусства. З5 лет дружбы... На протяжении многих лет мы, одногруппники, каждый месяц вместе собирались, вспоминали прошлое, делились своими успехами, помогали друг другу в решении проблем. И, конечно же, Огтай отличался от всех радушием, позитивом, человеческими качествами, и даже когда он не мог приходить на встречи, всегда это было очень заметно. Огтай был мне очень большим другом, и не могу поверить, что его больше нет. Не могу! Он и сейчас для меня живой. Память о нем всегда будет с нами", - сказал Эльман Рафиев.