ОАО "Азерхалча" представило уникальный ковер, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

В торгово-выставочном центре ОАО "Азерхалча" в Ичери Шехер состоялась презентация уникального ковра "Гейдар Алиев -100", посвященного 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Проект реализован ОАО "Азерхалча" совместно с ООО "Джан Азербайджан" и представлен в День ковроткача - 5 мая.

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

На открытии председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов отметил, что в 2016 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении Дня ковроткача. Согласно распоряжению, этот профессиональный праздник ежегодно отмечается в стране 5 мая.

"Ковроткачи отмечают свой профессиональный праздник в знаменательную дату - в преддверии дня рождения общенационального лидера, основателя современного азербайджанского государства Гейдара Алиева, который всегда уделял большое внимание национальной культуре и наследию, поддерживал творческие искания деятелей культуры и искусства. В День ковроткача сотрудники ОАО "Азерхалча" посетили Аллею почетного захоронения, возложили цветы к могиле великого лидера Гейдара Алиева, почтили его светлую память. Древнее искусство ковроткачества всегда находилось в центре внимания и высоко ценилось великим лидером Гейдаром Алиевым. Поэтому в этот день мы представили наш новый проект в память о нем", - отметил Эмин Мамедов.

Было отмечено, что большая роль в развитии Государственного музея азербайджанского ковра и народно-прикладного искусства принадлежит общенациональному лидеру, по инициативе которого в начале 70-х были выделены большие средства для пополнения фондов музея, приобретения шедевров коврового искусства Азербайджана. В 1972 году в здании Джума мечети, памятника XIX века, состоялось торжественное открытие экспозиции музея с участием великого лидера Гейдара Алиева.

"И после возвращения к власти великого лидера Гейдара Алиева в начале 90-х в ковровом искусстве, как и в других областях культуры, произошло великое возрождение. С именем великого лидера Гейдара Алиева связаны также первый и второй международные симпозиумы "Восточное ковровое искусство" и "Азербайджанское ковровое искусство". Ковроткачи с большим уважением чтят светлую память великого лидера Гейдара Алиева, благодаря деятельности которого наследие национального коврового искусства передается из поколения в поколение, известно во всем мире", - отметил Эмин Мамедов.

ОАО "Азерхалча" делает большие шаги на пути пропаганды и развития коврового искусства, дает возможность творческим личностям воплотить в нем свои идеи, мысли и свой мир. Таким образом, учреждение устанавливает широкие связи сотрудничества с молодыми художниками, дизайнерами и ковроткачами.

Автор идеи ковра, заслуженный артист Таир Иманов отметил, что любовь к ковровому искусству зародилась у него в детстве, в Шуше, в доме его деда - Сулеймана Алескерова, видного композитора и дирижёра, педагога, народного артиста Азербайджана. "В Шуше в гости к нам всегда приходили именитые деятели культуры и искусства. Однажды нашим гостем стал известный художник-орнаменталист, ковроткач, искусствовед, народный художник Азербайджана Лятиф Керимов, услышав речь которого о коврах, его любви к этому древнему виду искусства, еще будучи ребенком передо мною будто предстал художественный фильм о коврах. Прошли годы, но эта любовь к ковровому искусству навсегда поселилась в наших сердцах - моем и моего брата Джабира, который несколько лет назад реализовал проект, посвященный этому искусству. И в "Год Гейдара Алиева", год 100-летия великого лидера, как человек, которому посчастливилось общаться с ним в период деятельности команды КВН "Парни из Баку", я решил внести свою лепту и у меня появилась идея создать ковер с картой Азербайджана в честь знаменательного события", - отметил Таир Иманов, выразив признательность председателю правления ОАО "Азерхалча" Эмину Мамедову за поддержку идеи и реализацию проекта.

Творческий коллектив ОАО "Азерхалча" и ткачи мастерских предприятия, расположенных в регионах, внесли свой вклад в создание памятного ковра "Гейдар Алиев-100". Всего соткано 100 экземпляров этого эксклюзивного шерстяного ковра размером 100x100. На ковре отражены карта с указанием типов ковров, характерных для регионов Азербайджана, строки из стихотворения Самеда Вургуна "Азербайджан", которое любил декламировать общенациональный лидер Гейдар Алиев, его слова "Я всегда гордился, и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец!" и подпись в формате 3D. Ковер можно будет приобрести с момента его презентации, и эта серия больше производиться не будет.