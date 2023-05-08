Баку посетила известная российская актриса Елена Санаева

Столицу Азербайджана посетила известная российская актриса, народная артистка России Елена Санаева, которая в рамках Дней Москвы выступила в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в спектакле "В лунном сиянии" и провела творческий вечер в Русском доме в Баку.

Представляем читателям Trend Life впечатления актрисы о Баку и интересные истории из жизни, передает Day.Az.

"В последний раз была в Баку в 1991 году вместе с супругом Роланом Быковым на съемках картины Вагифа Мустафаева "Вне". В фильме снимались замечательные азербайджанские, грузинские и российские актеры, среди которых были Автандил Махарадзе, Ирина Купченко, Юрий Назаров, Гасанага Турабов, Яшар Нури, Гаджи Исмайлов и другие. У меня была небольшая роль, а Ролан Быков играл мафиози, который управлял всеми делами из психиатрической больницы. Мы прожили здесь некоторое время. Но признаться честно, тогда столица создавала впечатление неустроенности, но нынешний Баку - это современный город со своим колоритом и прекрасной архитектурой, шикарными отелями, зданиями, парками, набережной, чистый и зеленый, замечательная кухня. Одним словом, Баку производит очень хорошее впечатление. Здесь очень добродушная и теплая публика, было очень приятно выступать", - сказала Trend Life Елена Всеволодовна.

Мастеру все возрасты покорны и в свои 80 лет Елена Санаева выступает в Московском театре "Школа современной пьесы", ведет активную общественную работу с созданным Детским фондом имени Ролана Быкова, организует акции и выставки.

Елена родилась в семье известного киноактёра, народного артиста СССР Всеволода Санаева. Окончила ГИТИС в 1966 году, через год выступала на сцене Театра-студии киноактёра в Москве и дебютировала в фильме "Генерал Рахимов". Подающую большие надежды высокую, стройную, красивую актрису заметил и начал снимать в фильмах Василий Шукшин. Однако всё в её жизни и творчестве перевернула встреча с Роланом Быковым.

Любовь с первого взгляда

Они встретились в 1972 году. Их пригласил режиссёр с "Ленфильма" Юрий Рогов сыграть в фильме "Докер" супругов, что фактически стало судьбоносным. Так случилось, что в первый съемочный день Елена опаздывала с прибытием на площадку и Быков устроил скандал, потребовав заменить "зазнавшуюся" актрису, что и было сделано. Однако Санаева сдаваться не собиралась и зная, что ей нашли замену, все же приехала на съемки на "разборки". Статная красавица с выразительным взглядом больших карих глаз сразу же поразила сердце Быкова, который влюбился, как мальчишка и пошел на попятную. Это была любовь с первого взгляда! Его жизнь разделилась на до и после. Быкову было 43, Санаевой - 30. Она и значительно моложе, и на 10 см выше его...К тому же замужем, растит малыша Пашку.

Быков, хотя и небольшого роста (158 см), уже облысевший, с тяжелым характером и с репутацией неисправимого ловеласа, обладал неким магнетическим обаянием. К тому времени в его послужном списке было уже четыре десятка ролей, главные роли у именитых режиссеров. В общем жизнь актера изменилась в одночасье, когда на съемочной площадке появилась ОНА.

Он стал активно ухаживать за ней. И так случилось, что Елена Санаева вскоре развелась со своим мужем, инженером Владимиром Конузиным. И Ролан Быков решил действовать. Это произошло во время съемок фильма Ролана Быкова в качестве режиссера "Автомобиль, скрипка и собака Клякса". Предложение руки и сердца он сделал очень романтично. Во время банкета в одном из ресторанов встал перед Санаевой на колено и, протянув кольцо, сделал ей предложение. Свидетелями этой сцены были известные актеры Михаил Козаков, Зиновий Гердт и Николай Гринько. И вот они решили пожениться, но не все так просто. Бывшая жена Быкова, народная артистка СССР Лидия Князева (были женаты 15 лет, она старше мужа на четыре года), даже звонила родителям Елены и серьёзно предостерегала от этого брака, сетуя на его частые измены, и что он сломает ей жизнь. Впрочем, "доброжелателей", предупреждавших Санаевых о "чудовище Быкове", и без нее хватало. В конце 1973 года они все же создали семью, хотя официально зарегистрировали отношения только через 13 лет.

"Он не был красавцем, но для меня был самым обаятельным, очаровательным мужчиной. Мне было с ним безумно интересно", - говорит Елена Санаева.

Кот Базилио и Лиса Алиса

В 1975 году они снялись вместе в "Приключениях Буратино" режиссера Леонида Нечаева. Роль Лисы Алисы стала не только самой звездной в ее карьере и навсегда вошла в Золотой фонд советского кино, но и по прежнему, несмотря на то, что сыграно более семидесяти ролей в театре и кино, актриса ассоциируется именно с этим образом. Многие артисты не любят роли, которые для зрителей становятся их визитной карточкой, но Елена Санаева счастлива, что именно она сыграла роль Лисы Алисы. Кстати, в ролях Лисы Алисы и Кота Базилио могли сняться и другие актеры.

"Вначале Ролан Антонович не хотел сниматься в фильме, а потом ему очень понравилась роль Кота Базилио. Когда приехали на съемки в Ялту, выяснилось, что никто не знает, какими должны быть Кот и Лиса. Быков нашёл какую-то шубу из чёрного кролика, отрезал кусочек и сделал себе баки, усы, котелок надел. Из жёлтой бумаги вырезал кошачьи зрачки и наклеил на очки. Я тоже нашла куски меха, сделала плюшевую белую грудку, надела парик, шляпку, вырезала из ситца цветочек и наклеила как мушку. Как оказалось, режиссёр в роли Лисы видел Алису Фрейндлих, но она хотела сниматься с Михаилом Боярским, который вовсе не нравился режиссеру. Потом на эти роли пробовались другие актеры, но тоже не сложилось. Скорее судьбой было уготовано нам сыграть эти роли. Снимали летом, жара страшная, температура под 40 градусов. И вдруг во время работы мне стало очень плохо, думала, что умру. С меня сняли шляпку, потом парик. Оказалось, что парик надели очень низко, и он пережал сосуды головы..." - вспоминает актриса

Кстати, поначалу чиновники отказалась принимать "Приключения Буратино", критики негодовали: "Безобразный фильм! Ужас! Как это может быть - кот без хвоста, лиса в платье!.." Но когда через год фильм вышел на экраны, оказалось, что это настоящий шедевр.

Бог тебя выдумал такую, какую мне надо...

Кстати, после женитьбы на Елене Ролан даже прекратил свои любовные похождения, а пару стали считать самой образцовой. Они стали не только гармоничной семейной парой, но b прекрасным кинематографическим тандемом в таких картинах, как "Дни хирурга Мишкина", "Деревня Утка", "Искренне Ваш...", "Свадебный подарок", "Подсудимый", "Жил-был настройщик". А среди лучших ролей Елены Санаевой в кино - "Пена", "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников", "Тайна "Чёрных дроздов", "Чучело", "Парфюмерша" и т.д. Озвучила много мультфильмов, среди которых "Приключения пингвинёнка Лоло", "Слонёнок пошёл учиться", "Счастливый Григорий" и другие.

В их жизни были и тяжелые моменты, когда Быков начал страшно пить, когда отклоняли его сценарии, фильмы отправляли на полку, не давали ролей и снимать картины. Так продолжалось на протяжении семи лет, когда актер, наконец, понял, что может потерять все, и в частности, самое ценное в его жизни - Елену. "Бог тебя выдумал такую, какую мне надо... " - говорил Быков. А когда у супруга обнаружили онкологию, она искренне верила, что сможет вытащить его. Сутками сидела возле его кровати, всячески стараясь облегчить его жизнь. Ролана Быкова не стало в 68. Вместе им было суждено быть 25 лет. За три года Елена Всеволодовна потеряла мать, отца, мужа. Это был самый тяжелый период ее жизни, спасение она нашла на театральной сцене. Впоследствии выпустила несколько книг про Ролана Быкова, в том числе стихи и дневники. А потом родилась внучка. И жизнь актрисы наполнилась новыми красками. Она считает себя счастливым человеком - как в искусстве, так и в личной жизни.

"Мне повезло сыграть в картинах многих известных режиссеров. Сейчас я в основном играю только в театре "Школа современной пьесы". Я себя считаю счастливой актрисой, так как мне довелось сыграть столько ролей и в кино, и в театре. После смерти супруга я издала книги его стихов, дневники, сборники статей, интервью. Сейчас работаю над новой книгой, которая также посвящена Ролану Быкову. Конечно, всякое бывало за эти годы: и печали, и горести, и слезы, и огорчения. Но даже не представляю, какой бы я была, если бы не встретила Ролана..." - сказала актриса.

Дни Москвы в Баку были организованы Правительством Москвы при поддержке Исполнительной власти города Баку, посольства России в Азербайджане, Русского дома в Баку, министерства культуры Азербайджана.