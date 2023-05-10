Трагикомедия с турецкими звездами - "Орегон" в Баку - ВИДЕО
В сети кинотеатров CinemaPlus с 11 мая стартует показ турецкой трагикомедии под названием "Орегон" (Oregon), сообщили Day.Az в CinemaPlus.
Эта картина является экранизацией реальной истории, которая произошла в 80-е годы прошлого века в Бодруме.
Режиссёр фильма - Керем Айан. В главных ролях- Серкан Чайоглу, Аслы Инандык, Неджат Ишлер и другие известные турецкие актеры.
Сюжет фильма: у Хакана своя ювелирная мастерская в Бодруме. Он безумно влюблен в девушку по имени Гайе, которая является его помощницей. Однажды они получают необычный заказ и соглашаются его выполнить. Суть заключается в том, что им нужно отправиться в Стамбул и доставить заказчику кинопленку под названием "Орегон".
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