В Международном центре мугама прошел концерт "Sən elə bir zirvəsən"

В Баку состоялся соло-концерт "Sən elə bir zirvəsən" солистки Международного центра мугама и ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", главного преподавателя Азербайджанской национальной консерватории, доктора философии по искусствоведению, заслуженной артистки Бейимханым Велиевой, сообщает Day.Az.

Вечер был посвящен 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Выступления Бейимханым Велиевой, исполнившей мугамы, народные и композиторские песни, любимые и незабываемые произведения классической эстрады, были встречены продолжительными аплодисментами. Выступления состоялись в сопровождении инструментального ансамбля "Buta" под управлением тариста Ровшана Гурбанова.

Отметим, что Бейимханым Велиева с отличием окончила среднюю специальную школу имени Бюльбюля (класс народного артиста, ханенде Агахана Абдуллаева) и Азербайджанскую национальную консерваторию (бакалавриат, магистратура, докторантура). Лауреат национальных и международных конкурсов, выступала с концертами, на фестивалях и мероприятиях во Франции, Германии, Турции, России, Кыргызстане, Казахстане, Канаде, Швейцарии, Бельгии, Израиле, ОАЭ, Украине, Узбекистане и т.д. Автор ряда научных работ.

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