Армянское воровство продолжается

Автор: Вюгар Вюгарлы,

специально для Day.az

То, что история "многострадальных" вся сплошь стибрена у соседей - практически аксиома, не требующая доказательств. Причем даже негативные моменты этой истории они умудряются подавать в позитивном для себя ракурсе, игнорируя реалии. Именно это и является одной из причин того, что армяне категорически воспротивились предложению президента Турции Эрдогана открыть архивы 1915 года и показать миру реальные доказательства, а не голословные завывания.

А вот где они любят "показуху" - так это в сфере культуры, особенно музыкальной. Начиная еще со времен поэта и ашуга Саят Новы, больше половины произведений которого написано на азербайджанском языке(чего армяне никак до сих ни объяснить, ни простить ему не могут) многострадальные все время занимались присвоением азербайджанской музыки и песен. Одна только нашумевшая история с "Аршин мал алан" чего стоит. Страшно даже представить, что было бы, не получили в свое время Узеирбек афишу из США с армянским вариантом своего творения. Кстати, армяне тогда выдавая оперетту за свою, не удосужились даже сменить ее название.

И вот проходит почти столетие, а армянские музыканты вновь в своем репертуаре. Правда, теперь они добрались уже до азербайджанских джазовых композиций.

Очередной жертвой наглого армянского воровства, культурно именуемого "плагиатом" стал на этот раз наш знаменитый пианист и композитор Эмиль Афрасияб, вот уже 10 лет проживающий в США. Чтобы не быть голословными сразу предложим вниманию читателей видео - с оригиналом в исполнении заслуженного артиста Азербайджана и чистейшей воды плагиатом в исполнении армянского музыканта Давита Тужаряна, который конкретно подсел на страницу гораздо более именитого коллеги. Более того, он, в отличии от других своих коллег, которые также счерпают вдохновение от композиций Эмиля, не то что не называет автора, но даже не "тэгает" его в инстаграмме и фейсбуке, как это делают остальные, отдавая дань уважения первоисточнику.

Читателям же предлагаем не просто лицезреть это наглое воровство, но и активироваться на странице Давита ТуЖАРяна и дать ему жару своими комментариями.

Оригинал

Плагиат

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Оригинал

Плагиат

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Оригинал

Плагиат