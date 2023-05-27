Уникальные кадры фильма "Маэстро Ниязи"

В Госфильмофонде Азербайджана в Баку прошло очередное мероприятие в рамках цикла ретроспективных показов "Летопись азербайджанского документального кино", посвященного 125-летию азербайджанского кино и 100-летию киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Очередное мероприятие в рамках цикла было посвящено творчеству кинорежиссера, лауреата Государственной премии Рауфа Нагиева (1940- 2022 годы).

Выступая на вечере, директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев отметил особые заслуги Рауфа Нагиева в развитии азербайджанского документального кино, рассказал об истории передачи в Госфильмофонд дипломной работы режиссера - короткометражного художественного фильма "Фотофантазия".

Затем кинооператор Фарамиз Мамедов поделился воспоминаниями, рассказал о совместной работе с Рауфом Нагиевым, назвав его мастером, посвятившим жизнь искусству.

Далее вниманию собравшихся была представлена документальная кинолента "Маэстро Ниязи", снятая Рауфом Нагиевым в 1975 году. Кинолента повествует о многогранном творчестве и общественной деятельности выдающегося азербайджанского музыкального деятеля, народного артиста СССР маэстро Ниязи.

Особенность фильма в том, что он был снят при жизни Ниязи. Например, одной из уникальных сцен в фильме является та, где Ниязи читал стихотворение Юнуса Эмре.

Отметим, что Рауф Нагиев родился 27 августа 1940 года. В 1967 году окончил Театральный институт (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). В 1969 году прошел курсы повышения квалификации по кинорежиссуре на киностудии "Мосфильм".

К трудовой деятельности на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы приступил в 1967 году. Вначале Рауф Нагиев работал в качестве ассистента режиссера, второго режиссера. С 1974 года приступил к съемкам документальных фильмов в качестве режиссера.

Наряду с творчеством, занимался педагогической деятельностью.

Рауф Нагиев скончался в 2022 году.