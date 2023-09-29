Вечное искусство Узеира Гаджибейли на сцене Филармонии

С 18 по 28 сентября при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана прошел XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли, сообщает Day.Az.

На фестивале с участием музыкантов из США, Франции, Грузии, Хорватии, России, Сингапура и других стран были организованы интересные концертные программы, мастер-классы и другие мероприятия. Одной из площадок проведения мероприятий фестиваля традиционно стала Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева.

Так, 19 сентября в филармонии была представлена концертная программа под названием "Azərbaycan kino musiqisi saatı-125" (Музыкальный час азербайджанского кино -125), посвященная 125-летию азербайджанского кино и 100-летию киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. В программе в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева и ансамбля "Qaytağı" народного артиста Азербайджана Анвера Садыгова выступили заслуженные артисты Азербайджана Рамиль Гасымов (тенор), Гюлистан Алиева (ханенде), Инара Бабаева (сопрано), Лала Мамедова (исполнительница), солисты - Камила Набиева (ханенде), Сабина Арабли (ханенде), Илькер Алиева (сопрано), Амиль Гасаноглу (тенор) и Замиг Гусейнов (исполнитель).

20 сентября на сцене Зала камерной и органной музыки Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт "Ruhun tellərində" с участием солистов - заслуженной артистки Инары Бабаевой (сопрано), Шахлы Ализаде (арфа) и Шейды Алиевой (флейта), которые представили слушателям яркую, красочную программу.

22 сентября в Зале камерной и органной музыки состоялся сольный концерт пианиста Закира Асадова. На вечере прозвучали сочинения азербайджанских и западноевропейских композиторов.

23 сентября на сцене Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова. В программе выступили заслуженный артист Анар Шушалы (тенор) и пианистка Юлия Керимова.

25 сентября в зале Музейного центра в Баку с концертом выступили участники проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) Академической филармонии имени Муслима Магомаева. В программе в сопровождении Арзу Сафаровой, Нуриды Новрузовой, Айнур Халиловой, Джамалы Абдинзаде произведения исполнили лауреаты республиканских и международных конкурсов Захра Гурбанова (виолончель), Назрин Аббаслы (фортепиано), Гямарханым Мамедова (скрипка), Рауль Гусейнов (гитара), Тунар Велизаде (гитара), Нурджан Рзаева (фортепиано), Сабина Гасанзаде (скрипка), Лейла Гусейнзаде (фортепиано), Айтадж Гара (скрипка), Талыб Искендерли (баритон).

В программе прозвучали сочинения Гара Гараева, Тофига Гулиева, Арифа Меликова, Фридерика Шопена, Астора Пьяццолла, Назима Аливердибекова, Азера Дадашева, Вагифа Мустафазаде и других известных композиторов.

Также, 25 сентября на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева выступил Симфонический оркестр Нахчыванской государственной филармонии под руководством Орхана Гашимова, Джахангира Гурбанова и Эльвина Алиярова. Заслуженные артисты Азербайджана Гюльянаг Фарзалиева (вокал), Мубариз Аскеров (вокал), Турал Наджафов (вокал), заслуженный артист Нахчыванской Автономной Республики Эльчин Нагиев (вокал), а также Вели Сафаров (вокал) и Ульви Ахмедов (фортепиано) исполнили произведения азербайджанских композиторов.

26 сентября на сцене Филармонии под управлением дирижера Даррелла Анга (Сингапур) выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева. В программе прозвучали произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов.

28 сентября на сцене Бакинской филармонии состоялось закрытие XV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли. В программе под управлением дирижера Валентина Эгелина (Германия) выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли, солисты вечера - Хлоя Киффер (скрипка, Франция), Анри Демаркетт (виолончель, Франция) и Александр Мутузкин (фортепиано, США).