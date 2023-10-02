В Азербайджане пройдет III кинофестиваль тюркского мира "Korkut Ata"

В городах Баку и Шуша 8-11 октября пройдет III кинофестиваль тюркского мира "Korkut Ata", сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Фестиваль пройдет при совместной организации министерства культуры Азербайджана, Центра Гейдара Алиева, ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры), Агентства кино Азербайджанской Республики и Baku Media Center.

Цель фестиваля - укрепление единства тюркского мира и развитие сотрудничества в сфере культуры между тюркскими народами, создание общего аудиовизуального пространства с участием тюркских государств, внесение вклада в интеграцию тюркских народов в это пространство.

Фестиваль, организуемый с 2021 года, впервые прошел в Стамбуле (Турция), а в прошлом году был организован в турецком городе Бурса.

На фестивале в этом году ожидается участие более 100 гостей, среди которых - заместитель министра культуры и туризма Турции Батухан Мумджу, директор Агентства кинематографии при министерстве культуры Узбекистана Фирдавс Абдухаликов, председатель Союза кинематографистов Узбекистана Матякуб Матчанов, председатель правления "Государственного центра поддержки национального кино" Казахстана Курманбек Жумагали, президент "Казахфильм" Азамат Сатыбалды и другие.

В ходе фестиваля в Киноцентре "Низами" будет продемонстрировано около 40 художественных, документальных и анимационных фильмов, представленных кинематографистами из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, а также Гагаузии (Молдова), Татарстана, Алтая и Башкортостана (Россия) и представителями малочисленных тюркских народов.

В рамках фестиваля планируется организовать ознакомительную поездку известных кинематографистов из тюркских стран в город Шуша, объявленный ТЮРКСОЙ "Культурной столицей тюркского мира" 2023 года, а также провести встречи в Баку.

Открытие и закрытие III кинофестиваля тюркского мира "Korkut Ata" торжественно пройдет в Центре Гейдара Алиева в Баку.