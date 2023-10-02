Скончался заслуженный работник культуры Азербайджана, экс-директор Дворца Гейдара Алиева Фархад Бабаев

Сегодня на 75 году жизни заслуженный работник культуры Азербайджана, кавалер государственного ордена "Шохрат", экс-директор Дворца Гейдара Алиева Фархад Бабаев, сообщает Day.Az.

Фархад Бабаев родился 5 января 1948 году в Баку. Выпускник электромеханического факультета Бакинского нефтяного техникума и Государственного института искусств (ныне - Государственный университет культуры и искусств). С 1973 года по 2020 года работал во Дворце Гейдара Алиева, пройдя путь от старшего машиниста сцены, руководителя художественной части, заместителя директора до директора (с 1989 года). В 1991-1995 годах был депутатом Бакинского городского совета. За годы руководства Дворцом имени Гейдара Алиева Фархад Бабаев обладал высоким профессионализмом и организаторскими способностями в подготовке и проведении многих общественно-политических, культурно-массовых и других мероприятий республиканского, государственного уровня, международного значения, концертных программ, фестивалей, конкурсов, презентаций, экспозиций, оказывал большую поддержку деятелям культуры и искусства.

Allah rəhmət eləsin.