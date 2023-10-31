Поэтические истории пригородов Баку с Фуадом Ахундовым

В Sea Breeze Resort состоялся творческий вечер известного телеведущего, лингвиста, историка, гида Фуада Ахундова "Поэтические истории пригородов Баку", сообщает Day.Az.

Фуад Ахундов не только большой знаток истории, но и прекрасный рассказчик. Он увлеченный своей работой исследователь, который не нуждается в особом представлении. Неповторимый стиль, манера, в которой Фуад Ахундов излагает плоды своих исследований, очаровывают слушателей. Баку, его история, архитектура, удивительное смешение культур и очарование его дачных окраин служили источником вдохновения для талантливых поэтов прошлого и настоящего.

Например, на мардакянской даче Мухтарова писались знаменитые "Персидские мотивы" Сергея Есенина, а в строках Владимира Маяковского Баку предстает этакой кавказской Америкой. Не менее ярки и интересны посвящения Баку современному в творчестве Александра Городницкого, чья "Бакинская тетрадь" уже стала раритетом.

Обо всем этом и многом другом Фуад Ахундов рассказывал с неподражаемыми эмоциями, в поэтичном антураже Sea Breeze Resort.