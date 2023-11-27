В Баку прошел концерт в рамках II Бразильского фестиваля классической музыки - ФОТО
На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт в рамках II Бразильского фестиваля классической музыки, сообщает Day.Az.
На мероприятии посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус рассказал о программе вечера, отметив, что концерт позволит азербайджанским меломанам ближе познакомиться с образцами бразильской музыки и творчеством композиторов.
Далее слово было передано музыке. В программе выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера - народного артиста Фахраддина Керимова.
В программе прозвучали произведения бразильских композиторов.
Фото - Кямран Багиров.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.
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