Первый президент Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН) Гюнай Эфендиева награждена Почетной грамотой президента Кыргызстана за вклад в распространение культуры и наследия Кыргызстана в тюркском мире, сообщили Day.Az в пресс-службе МФТКН. Почетную грамоту Гюнай Эфендиевой от имени президента Кыргызстана Садыра Жапарова вручил министр иностранных дел страны Жээнбек Кулубаев.

В ходе встречи Жээнбек Кулубаев отметил активную деятельность МФТКН по продвижению культуры и наследия кыргызского народа. В частности, обозначены усилия фонда по изданию книг, посвященных эпосу "Манас" известного азербайджанского поэта Адиля Джамиля, а также кыргызского манасчы Рысбая Исакова в редакции Сагымбая Орозбакова. Также высоко оценена работа фонда по распространению наследия выдающегося кыргызского писателя Чынгыза Айтматова в рамках празднования его 90-летия в 2018 году и 95-летия в текущем году.

Гюнай Эфендиева, в свою очередь, выразила благодарность за поддержку и доверие в период ее работы на посту руководителя фонда и вкратце рассказала о деятельности фонда по продвижению и развитию кыргызской культуры и наследия. Отмечено, что кыргызская литература, эпическое наследие, искусство были широко представлены на многочисленных мультикультуральных мероприятиях, организованных фондом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!