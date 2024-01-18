Салман Гамбаров продолжает покорять Европу

В рамках Brussels Jazz Festival в столице Бельгии прошел концерт пианиста, композитора, художественного руководителя Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, народного артиста Азербайджана Салмана Гамбарова и его группы Bakustic Jazz, сообщает Day.Az.

После выступления в Вене (https://www.trend.az/life/culture/3849323.html) зрительский успех сопутствовал и в Брюсселе. Вечер был организован в популярном джаз-клубе The Music Village при поддержке посольства Азербайджана в Бельгии. Выступления Салмана Гамбарова прошли в сопровождении Фуада Джафарова (бас-гитара), Ниджата Байрамова, Эйваза Гашимова (ударник), Фахраддина Дадашова (кяманча). Были представлены авторские композиции и произведения азербайджанских композиторов, а также джазовые импровизации и интерпретации.

Одним из интересных моментов стала презентация проекта "Латиф" на основе одноименного немого фильма 1930 года режиссера Микаила Микаилова с импровизированным саундтреком в стиле этно-джаза. Этот проект (синтез озвучки немого кино) был создан Салманом Гамбаровым в 2001 году и до сих пор успешно демонстрируется в различных странах мира в рамках международных фестивалей.

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