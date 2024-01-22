Забота государства о культурном наследии приносит свои плоды

За последние 20 лет, благодаря сбалансированной, мудрой политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева, наравне со многими отраслями, широкое распространение получили важные культурные акции, которые заметно обогатили творческую атмосферу в стране.

Об этом сказала Trend председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, "Артист мира" ЮНЕСКО, лауреат премии "Aga Khan Music Awards-2019" Фирангиз Ализаде, передает Day.Az.

"За эти годы большой размах получило фестивальное движение, в стране проводится множество международных фестивалей, привлекающих внимание специалистов, широкой общественности и зарубежных гостей. Эти праздники музыки носят имя великих композиторов и исполнителей, таких как Узеир Гаджибейли, Гара Гараев, Фикрет Амиров, Ниязи, Мстислав Ростропович. Большой успех сопутствует фестивалям в Габале и Шеки, привлекая в различные регионы страны знаменитые исполнительские коллективы и большую слушательскую аудиторию. Особенно радует то, что после нашей блистательной Победы в 44-дневной Отечественной войне, восстановилось проведение международного фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше. После освобождения от армянской оккупации наших земель данный фестиваль был проведен уже три раза, найдя горячий отклик у всего нашего народа. Большой интерес также вызывает фестиваль "Мир мугама", сочетающий в себе не только концерты, но и конкурс исполнителей и международный научный симпозиум", - отметила народная артистка.

По словам Фирангиз Ализаде, большое внимание, забота и трепетное отношение государства к культурному наследию азербайджанского народа приносит свои плоды, уже во многих странах ширится число поклонников азербайджанской искусства, желающих посетить Азербайджан.

"Распоряжения Президента Ильхама Алиева о проведении юбилеев Низами, Насими, Моллы Панаха Вагифа и других видных деятелей культуры и искусства придают особую значимость этим мероприятиям, вызывая к ним еще больший интерес", - подчеркнула она.

Народная артистка также напомнила, что огромное значение имеет создание Государственного переводческого центра, благодаря работе которого были изданы многие шедевры мировой классической литературы, а также новинки современной зарубежной прозы.

Фирангиз Ализаде упомянула, что Союз композиторов Азербайджана глубоко благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за то, что он восстановил справедливость и вернул организации историческое здание.

"Это здание имеет символическое значение, ведь здесь в свое время работали и творили выдающиеся азербайджанские композиторы - Гара Гараев, Фикрет Амиров, Джевдет Гаджиев, Тофиг Гулиев. На церемонии открытия здания Союза композиторов Азербайджана после капитального ремонта и реконструкции 1 сентября 2009 года Президент Ильхам Алиев сказал: "Мы восстановили историческую справедливость. Спустя почти 20 лет композиторы вернулись в родной дом".

В этом году наша организация отмечает свое 90-летие. За всю свою историю члены Союза композиторов никогда не получали стипендий. Теперь же, благодаря заботе государства, они получают ежемесячную стипендию. А совсем недавно, в прошлом году, нам был сделан еще один подарок - три творческих союза: писателей, художников и композиторов получили новый Центр творчества в Шабране.

Это прекрасное место с впечатляющим пейзажем, с коттеджами, где есть все удобства, где люди искусства могут создавать свои новые произведения, проводить встречи и дискуссии, обмениваться впечатлениями с коллегами. По моему твердому убеждению, мы еще создадим новые прекрасные произведения, достойные нашей новейшей истории. Неоднократно мы организовывали концерты, в которых уже звучали наши новые произведения. Но большие достижения в этой области еще впереди, потому что у нас талантливая молодежь и высокопрофессиональная композиторская школа, основы которой заложил великий сын азербайджанского народа - Узеир Гаджибейли", - сказала она.

По ее мнению, встречи с деятелями литературы и искусства, обсуждение актуальных вопросов и проблем, открытие новых культурных центров, музеев и памятников способствуют созданию атмосферы творческого энтузиазма.

"Именно благодаря вниманию и поддержке Президента Ильхама Алиева многие творческие коллективы и личности улучшили свое материальное положение, смогли создать новые произведения искусства, открывать выставки, снимать фильмы, участвовать в международных фестивалях", - отметила она.

В заключении Фирангиз Ализаде подчеркнула, что в данный момент все находятся под сильным впечатлением от интервью Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева местным телевизионным каналам, где была продемонстрирована высокая культура общения, глубокие и всесторонние знания, истинный патриотизм и убежденность в высоких целях и задачах, которые стоят перед Азербайджаном.

"Мы всегда с восхищением наблюдаем за многочисленными визитами главы государства в Карабах. Невероятная устремленность Президента Ильхама Алиева в будущее, восстановление разрушенного края, придает нам веру в новую светлую жизнь на отвоеванных землях", - заключила председатель Союза композиторов Азербайджана.

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