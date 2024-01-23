Памяти Мэтра азербайджанского кино

В Национальной библиотеке города Анкара (Турция) прошло мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения выдающегося представителя азербайджанского киноискусства, народного артиста, лауреата Государственных премий Азербайджана и СССР, кавалера ордена "Шохрат", видного кинорежиссера Расима Оджагова, сообщает Day.Az.

Мероприятие прошло при организации Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), при поддержке министерства культуры и туризма Турции, посольства нашей страны в Турции, министерства культуры, Агентства кино Азербайджанской Республики и Госфильмофонда Азербайджана.

Кстати, съемки нескольких фильмов Расима Оджагова проходили в Турции - это кинокартины "Həm ziyarət, həm ticarət..." (О Стамбул, Стамбул!), "Otel otağı" (Комната в отеле) и "Təhminə" (Тахмина). Также главную роль в любимой огромным числом зрителей киноленте "Тахмина" сыграла известная турецкая актриса Мерал Конрат. Поэтому совсем не случайно, что одно из мероприятий, проводимых в рамках юбилея Мэтра азербайджанского кино, состоялось именно в Турции.

В Национальной библиотеке Анкары была развёрнута фотовыставка, отражающая жизнь и творчество кинорежиссера. Зрители с интересом рассматривали экспонируемые фотографии, на некоторых из них Расим Оджагов запечатлен за операторской камерой, на других объясняет актерам их задачу. Гости мероприятия, вспоминая творчество кинорежиссера, делились друг с другом эмоциями от просмотра фильмов Расима Оджагова. Кто-то вспоминал "День рождения", другие говорили, что их любимой работой в фильмографии Мастера является "Храм воздуха", третьи озвучивали цитаты главного героя фильма "О Стамбул, Стамбул!"...

В своем выступлении на вечере руководитель департамента библиотек и изданий министерства культуры и туризма Турции Танер Бейоглу рассказал о многогранной профессиональной деятельности Мэтра азербайджанского кино, подчеркнув, что для него в свое время было большой честью лично встретиться с Расимом Оджаговым.

Заведующий отделом Агентства кино Азербайджанской Республики Рашад Гасымов и другие участники мероприятия рассказали о большом вкладе Расима Оджагова в азербайджанское киноискусство.

Было отмечено, что имя режиссера золотыми буквами вписано в историю нашего кинематографа. Гостям мероприятия была предоставлена широкая информация об операторской и режиссерской деятельности Оджагова.

Присутствующий на мероприятии известный актер, народный артист Фахраддин Манафов отметил, что во всех фильмах, которые снял Расим Оджагов, режиссер преследовал цель - показать человеческие отношения.

"Его герои, попавшие в экстремальные ситуации, будь то мужчины, или женщины, старались выйти из этих испытаний сохранив человеческие качества. И в этом был сам Расим Оджагов...", - сказал он.

Турецкая актриса Мерал Конрат подчеркнула, что крайне взволнована тем, что в рамках мероприятия состоится показ фильма "Тахмина".

"У меня такое чувство, словно я впервые буду его смотреть. Сегодня нас всех вместе вновь собрал Расим Оджагов...", - добавила она.

От семьи кинорежиссера выступила его дочь Кямаля Оджагова, которая выразила признательность организаторам и участникам мероприятия за внимание и память, оказываемые творчеству и наследию Расима Оджагова.

В рамках мероприятия был продемонстрирован короткометражный фильм о народном артисте Азербайджана Расиме Оджагове.

В заключение была показана кинокартина "Тахмина".

Расим Миргасым оглу Оджагов родился в Шеки 22 ноября 1933 года.

В 1951-1956 годах учился на операторском факультете ВГИКа. В 1965 году окончил Азербайджанский театральный институт.

Лауреат Государственной премии Азербайджана (фильм "День рождения"), лауреат Государственной премии СССР (фильм "Допрос").

В качестве оператора Расим Оджагов работал над такими картинами, как "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Наша улица", "Я буду танцевать", "Почему ты молчишь?", "В этом южном городе" и другими.

Первой картиной, снятой Расимом Оджаговым в качестве режиссера, стала лента "Мститель из Гянджабасара".

Расим Оджагов является режиссером картин, составляющих незабываемые страницы летописи национального кино. Среди них - "Звук свирели", "День рождения", "Допрос", "Перед закрытой дверью", "Парк", "Другая жизнь", "Храм воздуха", "Тахмина", "Семь дней после убийства", "О, Стамбул!", "Комната в отеле".

Расим Оджагов ушел из жизни 11 июля 2006 года.

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