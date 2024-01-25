В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие Дней науки и культуры Узбекистана в Азербайджане с участием представительной делегации из братской страны во главе с первым вице-спикером Законодательной палаты парламента (Олий мажлиса) Акмалем Саидовым, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. В состав делегации вошли государственные и общественные деятели Узбекистана, ректоры вузов, видные ученые, писатели, деятели науки и искусства.

На мероприятии состоялась презентация международного мультимедийного проекта - 60 томов книг "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", проекта Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана (WOSCU), и концертная программа с участием мастеров искусств Узбекистана. В иллюстрированную книгу-альбом "Культурное наследие Узбекистана в собраниях Азербайджана" вошли редкие нумизматические коллекции, подарки эмира Бухарского - футляр для Корана из позолоченного серебра, а также сервиз из серебра с позолотой, покрытый эмалью и украшенный чернью и гравировкой, уникальный фотопортрет эмира Бухарского Саида Мир Абдул Ахад хана, потрясающие сюзане XIX века и другие артефакты - сокровища узбекской культуры и искусства, включая рукописное наследие - манускрипты ученых, поэтов, деятелей культуры на арабском, персидском и узбекском языках. В ходе работы над книгой-альбомом специалисты WOSCU совершили ряд творческих командировок в Азербайджан, приняли участие в международных мероприятиях, посетили музеи, ознакомились с литературой и архивами.

Посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов в интервью Trend Life отметил значимость мероприятия.

"Благодаря лидерам наших государств, Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, наши отношения во всех сферах стремительно развиваются. Только за последние два года было организовано семь взаимных визитов на высшем уровне. Причем в культурно-гуманитарной сфере проведено более 130 мероприятий. В прошлом году главами наших государств было анонсировано интенсивное развитие узбекско-азербайджанских многоплановых отношений, и Днями науки и культуры Узбекистана в Азербайджане, которые проходят с 23 по 26 января, положена серия дальнейших значимых проектов. В рамках Дней уже проведены встречи нашей делегации в Милли Меджлисе Азербайджана, Бакинском государственном университете и в Институте рукописей Азербайджана имени Мухаммеда Физули. В Международном центре мугама также пройдет презентация 100-томника "Шедевры тюркской литературы", в который вошли уникальные произведения тюркского мира, в том числе из Азербайджана. Пройдут и другие значимые мероприятия. Наша цель - дальнейшее развитие не только культурных связей, но и связей в сфере науки и образования, реализации совместных проектов", - сказал дипломат.

На открытии вечера были представлены документальный фильм узбекского режиссера с азербайджанскими корнями Эльдара Мамедова "Вечная дружба и братство", посвященный общей истории и культуре двух стран, а также видеоматериал, отражающий дух единства братских народов.

Было отмечено, что Дни открылись "круглым столом" "Узбекистан и Азербайджан: диалог культур" и уникальной выставкой в Институте рукописей Азербайджана имени Мухаммеда Физули, посвященной рукописям, имеющим отношение к Узбекистану. В частности, в экспозицию вошли "Канон врачебной науки" Ибн Сины, переписанный в 1258 году и включенный в список рукописного наследия ЮНЕСКО, диван (сборник стихов в восточной литературе) "Гараиб ус-сигар" с автографом Алишера Навои, копия "Бабур-наме" XVII века и десятки других редких рукописей, в том числе представленных институтом впервые. В институте хранятся уникальные рукописи великого ученого Абу Али ибн Сины. Порядка 200 этих рукописей были направлены Всемирному обществу, и многие из них включены в новый том об узбекском наследии в собраниях Азербайджана. В ходе мероприятия состоялась церемония передачи 50 томов иллюстрированных книг-альбомов "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" в азербайджанские музеи истории, искусств и ковра, а также в Институт рукописей.

Выступившие вице-спикер Законодательной палаты парламента (Олий мажлиса) Узбекистана Акмаль Саидов, председатель Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана (WOSCU), генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов, директор Национального музея истории Азербайджана Наиля Велиханлы, директор Института рукописей имени Мухаммеда Физули Теймур Керимли, директор Азербайджанского национального музея искусств Ширин Меликова и другие подчеркнули братские отношения двух стран и народов, исторически связанных общими корнями, религией, культурой, литературой, традициями. Произведения, созданные такими классиками, как Низами Гянджеви, Насиреддин Туси, Мухаммед Физули, Алишер Навои, Мирза Улугбек, Захиреддин Бабур и многими другими, являются жемчужинами мировой цивилизации. Выдающийся узбекский поэт и философ XV века Алишер Навои считал себя последователем великого азербайджанского поэта и философа XII - XIII веков Низами Гянджеви. В то же время творчество Навои оказало большое влияние на азербайджанских поэтов.

Было также отмечено, что в рамках сотрудничества Азербайджана и Узбекистана необходимо уделять внимание подготовке молодых ученых и научных работников.

На вечере выступили народный артист Узбекистана Фаррух Закиров и группа "Ялла", другие солисты узбекской эстрады.

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