В Музейном центре в рамках проекта "Вечера музыки в музее" пройдет концерт композитора Рахили Гасановой. Вечер, который состоится 29 января, организован Бакинским обществом современной музыки совместно с Музейным центром, передает Day.Az.

В программе прозвучат "Тетраксис" для струнного квартета, "Лепестки жасмина" для фортепиано соло, "Идеальное равновесие" для фортепианного квинтета и Rondo for Two для двух скрипок. Солисты - Рена Фахрадова (фортепиано), Фатима Насирли (скрипка), Умид Мустафазаде (скрипка), модератор - музыковед Шафагат Мамедова. Особенностью музыкального вечера станут комментарии к сочинениям профессора Зумруд Дадашзаде.

Рахиля Гасанова черпает вдохновение из обрядов азербайджанского народа, религиозной музыки, суфийской философии, коврового искусства и многого другого. Она ввела в академическую музыку жанры и формы религиозной музыки, а также сюжеты и образы, связанные с суфизмом. Произведения композитора исполняются в США, Англии, Германии, Австрии, Италии, Франции, Швейцарии, России, Украине, Нидерландах, Японии, Израиле и других странах, а также являются частью программ престижных международных фестивалей. С большим успехом прошли авторские концерты композитора в США, Великобритании, Германии и Польше. В 2004 году в Германии вышел ее компакт-диск Derwisch ("Дервиш"). Р. Гасанова три года подряд (1998-2000) представляла Азербайджан на фестивале фонда Donne in Musica ("Женщины в музыке"), который был создан в Италии музыковедом и вокалисткой Патрисией Адкинс Чити в 1978 году. В 1993, 2003 годах в Баку состоялись авторские концерты композитора под названием Merac gecəsi ("Ночь Вознесения").

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!