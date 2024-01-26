"3391 километр" турецких звезд Дерьи Пынар Ак и Ахмета Хактана Завлака в Баку

В кинотеатре CinemaPlus, расположенном в торговом центре Dəniz Mall, состоялся гала-вечер турецкой мелодрамы "3391 километр", снятой по книге Бейзы Алкоч, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В гала-вечере приняли участие исполнители главных ролей в фильме - популярные молодые турецкие актеры Дерья Пынар Ак и Ахмет Хактан Завлак, а также креативный продюсер и режиссер фильма Дениз Энюксек и автор книги Бейза Алкоч.

Мероприятии вызвало большой интерес как среди азербайджанских поклонников книги, так и среди любителей турецкого кино. Публика приветствовала турецких гостей бурными аплодисментами.

По словам Дерьи Пынар Ак, съемочный состав вложил много труда в фильм, и рад полученному результату.

"Мы счастливы находиться в Баку, представлять наш фильм азербайджанским зрителям, ощущать их энергию и любовь. Съемки проходили интересно, на позитивной волне, работать вместе с Ахметом доставило мне особое удовольствие", - сказала Дерья Пынар Ак.

В свою очередь Ахмет Хактан Завлак отметил, что "3391 километр" - фильм, который будет интересен разному поколению зрителей.

"Думаю, мы успешно справились с поставленной перед нами режиссером задачей", - подчеркнул он.

Актер также поделился впечатлениями от визита в столицу Азербайджана.

"Азербайджанская национальная кухня очень вкусная. Жаль, что мы не можем подольше побыть здесь, хотелось бы познакомиться с Баку поближе. Надеюсь, что наш визит сюда не будет последним", - добавил Ахмет Хактан Завлак.

Далее состоялся показ фильма "3391 километр", который эксклюзивно демонстрируется в сети кинотеатров CinemaPlus.

Фильм рассказывает историю молодых людей, которые познакомились через социальную сеть и начали испытывать сильные чувства друг к другу, несмотря на то, что их разделяет огромное расстояние.

Зрители становятся свидетелями любовного романа на расстоянии 3391 километра.

Поклонниками книги Бейзы Алкоч на социальных страницах оставлены десятки тысяч комментариев к фильму "3391 километр". Читатели настолько точно знают сюжетную линию литературной истории, что во время съемок кинокартины из-за сильного давления и комментариев фанатов были добавлены многие детали, которых не было в изначальном сценарии, но они были в книге.

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