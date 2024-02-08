Всемирно известный Стив Баракатт выступит с концертом в Баку

10 февраля в Центре Гейдара Алиева в рамках мирового турне "Неореальность" состоится концерт Стива Баракатта (Steve Barakatt).

Как сообщает Day.Az, музыкант, композитор и продюсер Стив Баракатт, родившийся в 1973 году в канадском городе Квебек в ливанской семье, исполняет как классическую музыку, так и джаз.

Его бакинский концерт будет состоять из двух частей. В программу войдут композиции из последнего альбома Баракатта, а также полюбившиеся произведения прошлых лет.

Стив Баракатт не только музыкант, но и Посол доброй воли Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ. Музыкант является автором гимна ЮНИСЕФ "Laylay". Одним из примечательных моментов является то, что этот гимн также озвучивался в космосе, и для гимна был снят видеоклип о правах ребенка.

Многие из произведений Баракатта звучали более чем в 150 телешоу по всему миру, включая автомобильное Гран-при Монако.

В 2005 году в Большом театре Квебека состоялась премьера его знаменитого симфонического произведения "Ad vitam aeternam". На бакинском концерте также будут исполнены две части этого знаменитого произведения композитора.

Отмеченный различными наградами композитор, пианист, музыкальный продюсер и креативный директор Стив Баракатт сотрудничал в сотнях проектов по всему миру с известными деятелями искусства, звукозаписывающими компаниями, организациями и ведущими оркестрами мира. В 2020 году был удостоен премьер-министром Квебека звания кавалера национального ордена Квебека.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!