По проекту Азербайджанского культурного центра (АКЦ) имени Гейдара Алиева в Узбекистане в Мемориальном музее имени Абдуллы Кадыри в Ташкенте прошла фотовыставка "В Карабахе снова восходит солнце", сообщили Day.Az в пресс-службе АКЦ.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, дипломаты посольств Азербайджана и Турции, деятели культуры, науки и искусства Узбекистана, ученые, профессорско-преподавательский состав университетов и студенты.

Директор АКЦ Самир Аббасов рассказал о славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, одержанной благодаря успешной политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева и доблести азербайджанских воинов. Было отмечено, что со стороны АКЦ для представителей СМИ Узбекистана организуются медиатуры в Азербайджан, в его освобожденные от оккупации регионы, и за прошедшие годы журналисты братской страны подготовили множество теле- и радиопередач, статей для газет и сайтов.

Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев рассказал об исторических дружеских связях между нашими странами и подчеркнул, что сотрудничество стран развивается по восходящей линии. Посол также рассказал о политике агрессии Армении против нашего народа и о массовых убийствах, совершенных армянскими дашнаками как на Кавказе, так и в Центральной Азии.

В экспозиции "В Карабахе снова восходит солнце" были представлены работы известного фотографа Узбекистана Хусниддина Атоева, участвовавшего в медиатуре. Путешествуя по освобожденным от оккупации территориям, он сделал уникальные фотографии.

Автор поделился впечатлениями, отметив, что был поражен и шокирован, когда посетил районы Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации. Атоев, посетивший Агдамский, Физулинский и Шушинский районы, подчеркнул, что разрушения в указанных районах такие, будто там произошло мощное землетрясение, города и села, создававшиеся азербайджанским народом на протяжении тысячелетий, разрушены. Он отметил, что зарубежные журналисты не зря называют Агдам "Хиросимой Азербайджана".

В завершение участники посетили уголок, посвященный Карабаху и созданный в библиотеке "Турон" со стороны АКЦ в 2020 году, были переданы в дар ​​энциклопедическая книга "Шуша - культурная столица Тюркского мира" на 5 языках и почтовая марка, изготовленная в Узбекистане.

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