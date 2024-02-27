Александр Рыбак исполнил свой хит на фоне прекрасной панорамы Баку

Победитель международного конкурса песни "Евровидение-2009", певец, музыкант Александр Рыбак приехал в Баку, где у него 28 февраля состоится сольный концерт, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В преддверии выступления в столице Азербайджана Александр Рыбак совершил прогулку по городу, посетил одну из смотровых площадок. На фоне прекрасной панорамы Баку музыкант исполнил свой хит "Europe's Skies".

Напомним, что Рыбак стал широко известен после победы на конкурсе песни "Евровидение" в 2009 году. Певец получил 387 баллов, что до 2016 года являлось рекордом за все время проведения конкурса. Он также представлял Норвегию на конкурсе "Евровидение-2018".

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