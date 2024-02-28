Образцы творчества Мухаммеда Физули опубликованы на немецком литературном портале

Популярный немецкий литературный портал Enzyklopädie des İslam в рамках проекта Азербайджанского государственного центра переводов "Мухаммед Физули - 530" приступил к публикации муседдесов и газелей гениального поэта в переводе на немецкий язык. Также на сайте приводится обширная информация о творчестве Физули.

Как сообщили Day.Az в центре, автором немецкого перевода является известный филолог, специалист по немецкому языку, академический директор портала Enzyklopädie des İslam доктор Явуз Озогуз.

Обладающий широкой читательской аудиторией портал Enzyklopädie des İslam регулярно размещает на своих страницах произведения всемирно известных поэтов, таких как Хагани Ширвани, Низами Гянджеви, Омар Хайям, Юнус Эмре, Имадеддин Насими, Вольфганг Гёте, Теодор Фонтане, Фридрих Рюккерт, Райнер Мария Рильке.

Азербайджанский поэт Мухаммед Физули (1494-1556) является автором поэмы "Лейли и Меджнун", считающейся одной из жемчужин восточной и мировой литературы. Решением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 7 мая 2019 года его произведения были объявлены государственным достоянием.

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