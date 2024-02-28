В Баку открылась выставка "Салам, Новруз!"

В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялось открытие выставки под названием "Salam, Novruz!", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выставка посвящена приходу весны и одному из самых древних, любимых и веселых праздников в Азербайджане - Новруз байрамы, вобравшему в себя традиционные ценности нашего народа.

Выставка организована министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским национальным музеем искусств.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, главы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, известные представители культуры, искусства.

По словам директора музея, заслуженного работника культуры Ширин Меликовой, на вернисаже, приуроченном к первому предвестнику весеннего праздника - Су чершенбеси (вторник Воды), представлено около 80 произведений декоративно-прикладного и изобразительного искусства из собрания музея.

"Обладающее интересной концепцией выставочное пространство делится на пять тематических залов, посвященных Су, Од, Йел и Торпаг чершенбеси (четырем предпраздничным вторникам, символизирующим стихии мироздания), а также самому празднику Новруз", - отметила она.

Экспозиция вызвала большой интерес у посетителей музея, у входа в выставочные залы их встречало интерактивное "Древо желаний", и каждый мог записать свои заветные мечты на листочках, которые затем будут прикреплены к дереву, словно окутывая его зеленой листвой, внося тем самым свой вклад в оформление выставки.

В зале, посвященном Су чершенбеси (вторник Воды), представлены керамические сосуды для воды эпохи бронзы, украшенные геометрическими орнаментами, а также отличающиеся красотой форм и изысканными узорами образцы художественного металла XIX века - кувшины долча и сяхянг, рукомойник, чаша для воды, ритуальная чаша "чилджам", которую еще называют "гырх ачар" (сорок ключей) и т.д.

В следующем зале, посвященном Од чершенбеси (вторник Огня), представлены образцы древней керамики, отражающей верования наших предков, связанные с огнем и солнцем. Это утонченные художественные вышивки XIX века в различных техниках, отличающиеся прекрасным цветовым решением и украшенные орнаментами и изображениями с символикой солнца; образцы оружия - шлемы и щиты, а также другие уникальные образцы искусства.

В зале, посвященном Йел чершенбеси (вторник Воздуха), среди образцов декоративного искусства, связанных со стихией воздуха, представлены элегантные келагаи, изящные веера и духовой инструмент - флейта "ней". Для создания в зале динамики и в целом атмосферы, характерной для Йел чершенбеси, применены интерактивные методы.

В продолжение тематики выставки зал, посвященный Торпаг чершенбеси (вторник Земли), украшают ковры, изделия художественной вышивки и других видов народного творчества с орнаментами, символизирующими почву, плодородие и урожайность, а также экспонаты, связанными с народными обрядами, проводимыми в этот день, который еще называют Илахыр чершенбеси.

Пятый зал отражает астрономический новый год, весеннее равноденствие, окончание зимы и наступление весны. В этом зале, где создана праздничная атмосфера, зрителям представлена красочная интерактивная хонча, украшенная главными атрибутами Новруза.

В экспозиции выставки посредством фото- и видеопроекций с помощью изображений и звуковых эффектов оживляются элементы Новруза, звучат весенние обрядовые песни в исполнении фольклорных коллективов.

Перед входом в тематические залы выставки "Салам, Новруз!" представлены живописные и графические работы Азима Азимзаде, Саттара Бахлулзаде, Эльмиры Шахтахтинской и других выдающихся азербайджанских художников, посвященные этому древнему празднику весны.

Выставка, окрашенная ярким колоритом праздника и включающая в себя все атрибуты и символы Новруза, приглашает посетителей совершить путешествие во времени и пространстве.

Куратор выставки - директор музея, заслуженный работник культуры, доктор философии по искусствоведению, доцент Ширин Меликова.

Выставка продлится до 15 апреля 2024 года.

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