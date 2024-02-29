Репертуар русской драмы на первую половину марта

Стал известен репертуар Азербайджанского государственного академического русского драматического театра на первую половину марта, сообщает Day.Az.

1 марта - "Афинские вечера"

Лирическая комедия в 2-х действиях Петра Гладилина, премьера которой состоялась 17 января 2016 года. Режиссер-постановщик - народный артист Азербайджана Александр Шаровский.

Сюжет пьесы затрагивает разыгрывающийся конфликт поколений между отцом семейства Борисом Олеговичем и его дочерью - подающей надежды пианисткой Наташей. Противостояние во взглядах в своеобразной форме сглаживает бабушка Наташи - княгиня Растопчина, чьи "шокирующие" истории из прошлого раскрывают глубокие философские темы любви и отношения к жизни в целом.

2 марта - "Он, она, окно... любовник"

Комедия по пьесе Рэя Куни, премьера которой состоялась 4 и 5 мая 2018 года от режиссера-постановщика - народной артистки Азербайджана Ираны Тагизаде.

Спектакль превращается в калейдоскоп эксцентричных ситуаций, в которые, так или иначе, попадают все герои пьесы. А начинается все с того, что респектабельный джентльмен, член британского парламента сэр Уилли снимает номер в пятизвездочном отеле "Вестминстер". В номере 13, окна которого выходят на Биг-Бен, все напряжение возникает именно по вине "чертовой дюжины".

3 марта - "Любовь, собак@Точка.RU"

Комедия по пьесе Леона Агулянского поместила в себе вечные вопросы жизни, многочисленные комичные сцены и нелепое поведение ярких актеров. Премьера спектакля состоялась 12 ноября 2022 года. Спектакль приурочен к юбилею народной артистки Азербайджана - Александры Никушиной. Режиссер-постановщик - народный артист Азербайджана Александр Шаровский.

Герои спектакля долго общались в сети, пока, наконец, не решились познакомиться лично. Успешная бизнес-вумен и известный пластический хирург, - разве они не созданы друг для друга?

Актуальный ныне сюжет знакомства в интернет-пространстве, где герои скрываются за придуманным образом, а при встрече понимают, насколько были далеки от реальности. Смогут ли они полюбить друг друга настоящими, в процессе забавных и трогательных обоюдных поисков отличий?

8 и 9 марта - ПРЕМЬЕРА - "Восемь любящих женщин"

Экспрессивная пьеса-детектив, представляющая собой сатирическое исследование проблем общения, семьи и конфликта поколений. Режиссер-постановщик - Рауля Турккан. Пьеса была написана Робером Тома в 1958 году и впервые поставлена на сцене театра "Эдуард Vll" в Париже в 1961 году.

История начинается со сцены подготовки к празднику в загородном доме, где восемь женщин собираются отмечать Рождество, но вдруг события приобретают неожиданный поворот - атмосфера омрачена убийством хозяина дома, тело которого обнаруживается в кабинете с ножом в спине. С вызовом полиции затягивают в виду разного рода обстоятельств, а также вследствие того, что под подозрением находится каждая из восьми присутствующих.

И вот некогда прекрасные, милые дамы, как это часто бывает в критических ситуациях, готовы "заклевать" друг друга до смерти, разрушая идиллию дружной и благополучной семьи. Всплывают на поверхность секреты и тайные желания, а копившиеся годами семейные проблемы начинают обсуждаться так рьяно, что тема убийства отходит на второй план. Их взаимные упреки, причудливые отношения друг с другом, недомолвки накаляют обстановку, забавляя и удивляя одновременно. С каждой репликой, с каждым новым нелицеприятным фактом из жизни героинь, детектив перерастает в драму отношений, которая удивит зрителя неожиданным и совершенно непредсказуемым финалом.

10 марта - "Мусье Жордан, ученый ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун"

Премьера спектакля по мотивам известной комедии М.Ф. Ахундова состоялась 17 декабря 2011 года в честь 200-летнего юбилея замечательного азербайджанского драматурга. Постановка главного режиссера театра, народного артиста Азербайджана - Александра Шаровского.

Действие разворачивается в Карабахе в 1848 году. Французский ботаник Жордан, приехавший сюда для изучения местных видов растений, хочет увезти племянника владельца кочевий Хатамхан-аги Шахбаза в Париж для обучения наукам. Для того, чтобы помешать этому, невеста Шахбаза Шарафниса и ее мать Шахрабану - ханум зовут на помощь дервиша из Ирана - Мастали. Комедия красочно показывает суеверие и необразованность тогдашнего общества и направлена против средневековой феодальной идеологии.

15 марта - "И приходила женщина..."

Премьера спектакля по роману Максуда Ибрагимбекова "И приходила женщина..." состоялась 26 и 27 марта 2022 года. Постановка посвящается памяти писателя Максуда Ибрагимбекова и художника Таира Салахова. Режиссер-постановщик - народный артист Азербайджана Александр Шаровский. Инсценировка заслуженного работника культуры Азербайджана, Владимира Неверова.

События, о которых повествуется, происходят в период 80-90 -х годов ХХ века в приморском поселке вымышленного города Бугурда. Рыбак Джаваншир, избранный главой поселка, разворачивает бурную деятельность по улучшению благосостояния жителей. Он честен и благороден, но трагическое событие - случайное убийство врача, рушит все, что он создавал годами. На поверхность всплывают страшные тайны.

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