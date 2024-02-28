https://news.day.az/culture/1641035.html Тарана Махмудова посвятила проект "Обними меня" вечернему Баку - ВИДЕО
Тарана Махмудова посвятила проект "Обними меня" вечернему Баку - ВИДЕО
Популярная джазовая и эстрадная певица Тарана Махмудова сняла клип на свой хит "Обними меня" (Qucaqla Məni), посвятив его любимому Баку, сообщает Day.Az.
"Баку - это наша история, жизнь, вчера, сегодня и завтра, город контрастов, полный всех красок и палитры эмоций. Баку обнимает каждого из нас, держа в своих объятиях с теплотой и любовью", - отметила Тарана Махмудова.
Автор слов и музыки - Айтен Заманлы, аранжировка - Эмиль Гулиев, микс-мастеринг - Олег Наумов, режиссер, оператор и монтажер - Алекбер Бахшыев.
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