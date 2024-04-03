В Баку прошел звездный концерт в память о Рафиге Бабаеве

В Баку прошел концерт, посвященный 88-й годовщине со дня рождения выдающегося азербайджанского джазмена, композитора, дирижера, народного артиста Рафига Бабаева, сообщает Day.Az. Вечер был организован проектом JidirJazz - молодежным сообществом, объединившим джазовых музыкантов и творческих людей разных профессий.

Посетители мероприятия смогли вначале посмотреть фотоэкспозицию о жизни и творчества Рафига Бабаева, работу художницы Шаргии Рахманлы, а затем насладиться великолепной музыкой в исполнении звезд, молодых и признанных артистов, среди которых были Фируддин Гамидов с группой H3 Collective, ансамбль "ГАЯ", группа "Гайтагы" Энвера Садыхова, Алескер Аббасов, Тейюб Асланов и трио Ниджата Асланова, Эмиль Афрасияб, Мирджавад Джафаров с группой "Джанги", Джамиль Амиров c группой "Саваб", "Бакустик джаз" Салмана Гамбарова, трио Афгана Расула, Тофиг Джабаров с группой Bakuba, трио Васифа Айяна, Ильхама Гасымова, Хидаят Садыхбейли, Тофиг Джаббаров, Алескер Аббасов и другие. Артисты также выступили со своими детьми - Энвер Садыгов с сыном, Алескер Аббасов с дочерью, Тейюб Асланов с сыном.

Ведущим вечера был заслуженный деятель культуры Рахиб Азери, который с особой теплотой рассказывал о различных периодах жизни музыканта, его творческих свершениях и высоких человеческих качествах. Было отмечено, что Рафиг Бабаев, являвшийся членом Союза композиторов и Союза кинематографистов, приобрёл широкую известность как уникальный музыкант, композитор, пианист высокого класса, общественный деятель, организатор всевозможных творческих конкурсов, просмотров, фестивалей. Им было создано большое количество джазовых композиций, пьес, песен, многочисленные аранжировки народных песен, музыка более чем к двадцати кинофильмам.

Дочь Рафига Бабаева, актриса, музыковед и публицист Фариза Бабаева подчеркнула, что вечер стал особенным событием, посвященным творчеству и наследию Мастера, известного своим уникальным стилем и вкладом в развитие азербайджанской джазовой музыки.

"В рамках концерта были презентованы первые ноты джазовых стандартов в исполнении Рафига Бабаева. Одна из композиций стала сюрпризом для присутствующего на этом вечере известного композитора Фараджа Гараева. Известен факт, что после гибели папы практически не осталось нотных записей. Вся его музыка на сегодняшний день существует исключительно в аудиоверсии. И на этом вечере были презентованы расшифрованные с аудиозаписей Афшином Ализаде и Пярвизом Гулиевым и напечатанные нотные тетради джазовых интерпретаций музыки Фараджа Гараева, Эмина Сабитоглу из фильмов "В одном южном городе" соответственно", - отметила Фариза Бабаева

Рафиг Бабаев родился 31 марта 1936 года в Баку. Еще студентом Бакинского музучилища имени Асафа Зейналлы стал музыкальным руководителем инструментального ансамбля, увлекался джазовой музыкой и овладел искусством импровизации. В 1955 году создаёт свой первый джазовый коллектив, с 1954 по 1958 годы работает в ансамбле народных инструментов кинотеатра "Араз". В 1957 году с успехом представляет страну на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве. В 1958-59 годах являлся пианистом эстрадного ансамбля Комитета по радиовещанию и телевидению, где выступал с Шовкет Алекберовой и Сарой Гадымовой. Со своей джазово-инструментальной группой он отправляется в те годы в трехлетнее гастрольное турне по Советскому Союзу. В 1966 году по приглашению выдающегося певца Рашида Бейбутова становится музыкальным руководителем Государственного театра песни. Вместе до 1983 года они реализуют множество театрализованных концертных программ.

В этот же период Рафиг Бабаев продолжал творческую работу в области джазовой музыки, постоянно участвуя в джазовых фестивалях. В 1967 году его ансамбль стал лауреатом Международного джазового фестиваля в Таллинне. Затем он становится инициатором первого джазового фестиваля, прошедшего в Баку в 1967 году. С успехом выступает в джаз-фестивалях в Новосибирске, Куйбышеве, Тбилиси и Баку, а в 1985 году на ХII Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве представляет синтетический проект джаза и мугама совместно с Акифом Исламзаде.

С 1984 по 1991 годы Рафиг Бабаев являлся художественном руководителем и главным дирижёром Эстрадно-симфонического оркестра Азербайджанского радио и телевидения. При этом же оркестре создал джазовый ансамбль солистов, пользовавшийся большим успехом как в Азербайджане, так и за его пределами. В 1986 году при Бакинском музучилище создал отделение эстрадной музыки с джазовым уклоном, воспитывая плеяду талантливых музыкантов. В 1991 году создал фольклорно-джазовый коллектив "Джанги", а через год организовал первую в стране частную студию звукозаписи, где реализовывались различные музыкальные проекты. Также много гастролировал с Муслимом Магомаевым, квартетом "Гая", а великий композитор Гара Гараев сказал о нем: "Рафиг Бабаев умеет абсолютно все!".

19 марта 1994 года Рафиг Бабаев погиб в результате теракта в бакинском метро.

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