Деятели культуры и искусства Азербайджана и Беларуси собрались за "круглым столом"

В рамках Дней культуры Беларуси в Азербайджане состоялся "круглый стол" с участием деятелей культуры и искусства двух стран, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Мероприятие прошло в Азербайджанской национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундзаде в Баку.

На встрече, модератором которой выступил советник министра культуры Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джахангир Селимханов, состоялось обсуждение перспектив развития культурных связей между двумя странами.

Было подчеркнуто важное значение дальнейшего углубления сотрудничества между национальными библиотеками Азербайджана и Беларуси, а также в сфере музейного дела, кино, театрального искусства и других областей культуры. Было отмечено, что культурные связи имеют большое значение в плане взаимного ознакомления молодого поколения с национальным культурным наследием.

Начальник Управления культуры Могилевской области Беларуси Александр Жигун отметил, что цель на будущее - создать мост между нашими народами посредством культуры.

Было подчёркнуто, что в рамках проводимых Дней культуры состоялись встречи и обсуждения по вопросам сотрудничества в области кино, библиотек, музеев и изобразительного искусства.

Также со стороны руководства киностудии "Беларусьфильм" было озвучено предложение провести в Беларуси Дни азербайджанского кино.

На мероприятии между Азербайджанским национальным музеем искусств и Национальным художественным музеем Республики Беларусь был подписан меморандум о сотрудничестве.

Наряду с этим, начальник Управления культуры Могилевской области вручил диплом и награду молодой азербайджанской художнице Мехрибан Алиевой, победившей в номинации "Лучший анимационный художник" на XXVI Международном фестивале анимационных фильмов "Анимаёвка-2023", организованном в прошлом году в Беларуси.

Напомним, что Дни культуры Беларуси в Азербайджане проходят с первого по четвертое апреля.

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