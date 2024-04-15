В центре Праги "разыгрался" азербайджанский аппетит

В центре Праги, на сцене театра Divadlo D21, с аншлагом состоялась премьера спектакля "У любви аппетит пираньи" по пьесе уроженцев Азербайджана Лейлы Бегим (Чехия) и Ефима Абрамова (Израиль), сообщили Day.Az организаторы вечера.

Это пьеса о любви, раскрывающей взаимоотношения двух знаменитых в мире кино людей, встретившихся вновь после долгой разлуки. Это история о схватке любви с ревностью, многолетней разлуки с мгновением встречи.

"Эта любовь жила несмотря ни на что и вопреки всему, плывя против течения, как пиранья, которая находит свою жертву, когда защищает свою территорию- территорию свободы творческого человека. Сделало ли это их счастливыми? Можно ли на этот вопрос ответить однозначно? Все эти открытые вопросы задали сегодня наши герои пьесы...", - отметила член Союза писателей Азербайджана, Британского поэтического общества, Европейского конгресса литераторов и Союза русскоязычных писателей Чехии, основательница общества "Натаван", поэтесса Лейла Бегим.

Режиссер-постановщик пьесы - режиссер "Театра одного Поэта" Олег Овчаров, который также сыграл главную мужскую роль. Женскую роль сыграла Дина Гарбо.

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