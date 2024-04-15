В Международном центре мугама состоится концерт Хумай Аслановой

В Международном центре мугама в Баку 7 мая в 19.00 состоится соло-концерт под названием "Humayla" лауреата республиканских и международных конкурсов, педагога Хумай Аслановой, сообщает Day.Az. Вечер будет посвящен памяти великого лидера Гейдара Алиева.

Отмечая в 2024 году 30-летний юбилей сценической деятельности, исполнительница приходит на встречу со зрителями с красочной программой. На концерте будут представлены азербайджанские народные песни, отечественные и зарубежные эстрадные композиции в сопровождении ансамбля.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн по ссылке https://iticket.az/events/concerts/humay-aslanova/112587

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