В музее ковра откроется выставка «Узоры жизни»

19 апреля в АНМК откроется выставка "Узоры жизни", посвященная 80-летию заведующего Отделом декоративно-прикладного искусства Союза художников Азербайджана, Народного художника Айдына Раджабова. Мероприятие организовано совместно Министерством культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанским национальным музеем ковра.

Как передает Day.Az, на выставке художника, отличающегося своим стилем и подходом к ковровому искусству, будет представлено до 40 работ: "Огузские онгоны", "Огузские тамги", "Сказка о золотой рыбке", "Крылатый конь" (Пегас), "Жертвенный агнец", "Агаджлы", "Симург", "Философия Новруза", вдохновленные национальными традициями, сказками, идеями тюркизма, а также "Азербайджан", "Нахчыван", "Ширван", "Инжировое дерево", "Фаэтонщик", "Царство нефти", олицетворяющие его бескрайнюю любовь к родине, Абшерону, с его неповторимой атмосферой, где он родился и вырос.

Будучи продолжателем выдающегося художника и ученого Лятифа Керимова, Айдын Раджабов широко использовал тюрко-огузские орнаментальные мотивы в своих работах, добившись идеального сочетания традиций и современности. В некоторых его сюжетных коврах прослеживается влияние средневекового азербайджанского искусства миниатюры. Его ковры, отличающиеся идеальной композицией, оригинальной цветовой гаммой, высокими техническими показателями и геометрической стилизацией, хранятся во многих музеях и галереях страны, а также за рубежом.

Юбилейная выставка продлится до 30 апреля.

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