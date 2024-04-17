Представлена программа первого Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой
С 27 апреля по 3 мая пройдет первый Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой, организованный Музыкальной школой вокала народной артистки Фидан Гаджиевой при поддержке министерства культуры Азербайджана и Государственного театра оперы и балета. В течение семи дней на различных концертных площадках Баку и Гянджи будут представлены произведения азербайджанских классиков и мировых авторов, передает Day.Az.
27.04.2024 / 19:00 - Премьера оперы Жоржа Бизе "Кармен" в новой постановке и современном жанре (Оперная студия при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли).
Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/karmen/113891
28.04.2024 / 19:00 - Концерт "Молодые оперные звезды" (Государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева).
Для приобретения билетов
https://iticket.az/events/i-international-opera-festival-of-fidan-hajiyeva/young-opera-stars/110788
29.04.2024 / 19:00 - Концерт "Будущие звезды" (Государственный театр песни имени Рашида Бейбутова).
Для приобретения билетов
https://iticket.az/events/i-international-opera-festival-of-fidan-hajiyeva/young-talents/110797
30.04.2024 / 19:00 - Концерт "Наследники искусства" (Международный центр мугама).
Для приобретения билетов
https://iticket.az/events/i-international-opera-festival-of-fidan-hajiyeva/heirs-of-art/110790
01.05.2024 / 18:00 - Концерт произведений азербайджанских и мировых композиторов (Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова).
02.05.2024 / 19:00 - Вечер классической музыки (Landmark Rotunda Zal)
03.05.2024 / 19:00 - Заключительный концерт фестиваля "VİVA-OPERA" (Государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева).
Для приобретения билетов
https://iticket.az/events/i-international-opera-festival-of-fidan-hajiyeva/closing-concert-of-the-festival/110789
Главная цель проекта - пропаганда и развитие классической музыки в Азербайджане, выявление и поддержка новых талантов в сфере оперного искусства. Среди именитых гостей фестиваля всемирно известные дирижеры и композиторы из-за рубежа, известные азербайджанские вокалисты и музыканты, талантливая молодежь.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.world
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