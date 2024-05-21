Бюджет международного фестиваля DREAM FEST 2024 в Баку составит примерно 7-8 миллионов долларов

Бюджет международного музыкального фестиваля DREAM FEST 2024 примерно будет составлять 7-8 миллионов долларов.

Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции, посвященной фестивалю, сказал народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN).

"Фестиваль DREAM FEST будет ещё дороже, чем был фестиваль "ЖАРА", поскольку он насыщен иностранными артистами. А мы понимаем, что "ценник" у иностранного артиста в разы больше артистов СНГ. Предварительный бюджет фестиваля, я думаю, будет составлять примерно 7-8 миллионов долларов", - сказал Эмин Агаларов.

Отметим, что с 23 по 28 июля на побережье Sea Breeze Resort в Баку пройдет международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2024.

DREAM FEST - шесть дней невероятного шоу и атмосфера легендарных фестивалей на берегу Каспийского моря. Необыкновенный восточный колорит гостеприимной азербайджанской культуры станет неотъемлемой частью фестиваля. Поклонники музыкального проекта, которые не смогут присутствовать в эти дни в Баку, оценят масштабность шоу в его телевизионной версии.

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