В кинотеатре премиум класса CineMastercard, расположенном в торговом центре 28 Mall, прошел предпремьерный показ фантастического боевика "Фуриоса: Хроники Безумного Макса", который является приквелом к фильму "Безумный Макс: Дорога ярости", вышедшего в 2015 году, сообщили Day.Az в CineMastercard.

Первый фильм о Максе вышел на экраны в 1979 году и заработал в прокате сумму в 286 раз превышающую бюджет фильма.

Премьера фильма "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" состоялась на Каннском кинофестивале в рамках внеконкурсной программы.

Режиссер картины - Джордж Миллер. Главная женская роль досталась Ани Тейлор-Джой, одного из злодеев сыграл Крис Хемсворт.

Сюжет фильма: после падения цивилизации прошло 45 лет. Юная Фуриоса, живущая с семьей в плодородном краю "Зеленых земель" племени "Тысячи матерей", похищена Горными байкерами во главе с военачальником Дементусом. Пересекая Пустошь, банда сталкивается с войском Несмертного Джо, управляющего Цитаделью.

На предпремьерном показе фильма среди гостей были звезды шоу бизнеса, журналисты, блоггеры, предприниматели и руководители крупных организаций.

Вечер завершился просмотром фильма с уникальной технологией ScreenX.

Все желающие могут посмотреть один из самых ожидаемых фильмов в сети кинотеатров CineMastercard на трех языках - русском, английском и турецком. Также, "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" можно посмотреть в кинотеатре CineMastercard с новейшими технологиями 4DX и ScreenX.

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