Красиво и талантливо – в Баку прозвучала Симфония №9 Людвига ван Бетховена

Симфонический оркестр и хор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета с большим успехом выступили на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку, сообщает Day.Az.

Перед концертной программой музыковед Шафагат Мамедова отметила, что на вечере прозвучит Симфония №9 (d-moll, op.125) Людвига ван Бетховена, исполнение приурочено к 200-летию мировой премьеры данного сочинения.

Шафагат Мамедова подчеркнула, что композитор приступил к созданию Симфонии в 1822 году, а завершил работу над ней в 1824 году. Премьера состоялась в мае 1824 года в Вене, у публики сочинение вызвало восторг. По завершении исполнения овации продолжались очень долго. Композитор тогда уже потерял слух, и не мог слышать аплодисменты, один из музыкантов развернул его лицом к залу, чтобы он мог хотя бы видеть реакцию публики.

Далее слово было передано музыке. Оркестр под управлением главного дирижера и музыкального руководителя театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюба Гулиева впервые исполнил Симфонию №9 Бетховена.

2024 год знаменателен для всего музыкального сообщества, так как является юбилейным годом с премьеры Симфонии №9 Бетховена. Многие оркестры в разных странах мира в этом году с особым трепетом исполняют Симфонию.

Симфония включает в себя часть Ode an die Freude (Ода к радости), поэмы Фридриха Шиллера, текст которой исполняется солистами и хором в последней части. Это первый образец, когда крупнейший композитор использовал в симфонии человеческий голос в одном ряду с инструментами.

Солистами программы выступили заслуженные артисты Азербайджана Алиахмед Ибрагимов (тенор) и Антон Ферштандт (баритон), лауреаты республиканских и международных конкурсов Фатима Джафарзаде (сопрано) и Эльмина Гасанова (меццо-сопрано). Хормейстер - заслуженный деятель искусств Азербайджана Севиль Гаджиева.

Симфония №9 Бетховена является одним из самых сложных произведений, написанных в этом жанре. Симфонический оркестр, хор, солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета под управлением Эйюба Гулиева блестяще справились со своей задачей. Музыканты передали идею, глубину произведения, сделав это крайне красиво и талантливо.

Слушатели приняли произведение оглушительными овациями и возгласами "браво!".

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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