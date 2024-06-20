Маргарита Керимова-Соколова удостоена международной премии Phoenix в Венеции

Известная художница, наша соотечественница из Германии Маргарита Керимова-Соколова удостоена престижной международной премии по искусству Phoenix. Торжественная церемония прошла в знаменитой Skuola Grande Di San Teodoro в рамках юбилейной 60-й Биеннале в Венеции (Италия).

Как передает Day.Az, oб этом сообщила Trend сама художница. Тема нынешнего биеннале - "Чужестранцы среди нас".

"Венеция стала поистине апофеозом искусства. Весь художественный мир стремится побывать на этом празднике искусств, вызывающем интерес и споры, восторг и отрицание. Но никогда - равнодушие! И сегодня это юбилейная, 60-я Биеннале, когда раз в два года Венеция превращается из главной туристической дестинации в мировую арт-столицу, представляя публике современное искусство. Художники из десятков стран выставляют свои работы в 87 национальных павильонах и галереях. Венецианскую биеннале по масштабу и вовлеченности международных участников можно сравнить разве лишь с Олимпийскими играми. Она является старейшим и самым влиятельным фестивалем искусства и культуры в мире", - сообщила Trend Life Маргарита Керимова-Соколова, которая была отмечена наградой Phoenix за одноименную картину "Феникс", вошедшую в каталог Contemporary celebrity masters.

В экспозиции в галерее Cipriarte Venezia были представлены еще три картины художницы - "Разум и чувства", "Лесные волшебники" и "Звездочет". Интересной была и сама церемония награждения - костюмированный антураж и костюмы средневековья. После торжественной церемонии лауреаты и гости были приглашены на корабль для прогулки по лагуне, мимо островов, с последующим фуршетом.

Маргарита Керимова-Соколова родилась в Баку. Является выпускницей художественно-графического факультета Кубанского государственного университета (Краснодар, Россия) и Академии художеств имени И.Репина (Санкт-Петербург, Россия), членом Союза художников Азербайджана и СССР (с 1969 года), Международной федерации художников при ЮНЕСКО, Международного художественного фонда Российской академии художеств, вице-президентом Международного фонда эстетического развития, членом Международной ассоциации художников, академиком Всемирной художественной академии "Новая эра", лауреатом международных проектов. Выставки ее работ с большим успехом проходили во многих странах мира, ее картины находятся в известных музеях мира и частных коллекциях. Керимова-Соколова является обладательницей престижных международных премий имени Донателло, Караваджо, Леонардо да Винчи и т.д. Отметим, что ее прадед - известный русский художник, живописец-жанрист и портретист, академик Императорской Академии художеств Иван Соколов.

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