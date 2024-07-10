В Баку презентован проект «Театр: от поколения к поколению»

Научно-методический и квалификационный центр культуры (МЕМИМ) Министерства культуры презентовал новый проект: тематический семинар под названием "Театр: от поколения к поколению".

Как сообщили Day.Az в центре, в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялась первая панель "Создай свой театр", проводимая в рамках данного проекта.

Первым гостем семинара, модератором которого выступил сотрудник МЕМИМ, театровед Даглар Юсиф, стал основатель и художественный руководитель Азербайджанского государственного театра пантомимы, народный артист республики Бахтияр Ханызаде.

Открывая панель, исполняющий обязанности директора МЕМИМ, Вугар Гумбатов, подчеркнул, что целью проекта является поддержка развития азербайджанского театра, знакомство и применение современных международных театральных тенденций, повышение интереса к этой сфере, а также привлечение к ней молодежи и обмен опытом между поколениями.

В ходе мероприятия Б. Ханызаде поделился с молодежью театральным опытом, идеями о социально-экономических, художественно-концептуальных аспектах театра, его традициях, современности, новых творческих тенденциях в организации театральной работы. Также он отметил, что для работы с концептуальным театром в новую эпоху важен поиск экспериментальной формы, основанной на традициях и профессиональных критериях.

В завершение встречи было сделано фото на память.

Отметим, что в рамках семинара "Театр: от поколения к поколению" планируется организация интерактивных встреч молодежи с театральными корифеями.

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