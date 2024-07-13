Ностальгия по-азербайджански… Песни прошлых лет и "спусковые крючки" для машины времени

Во Дворце Гейдара Алиева в Баку прошел концерт "Ötən illərin nəğmələri" (Песни прошлых лет), организованный ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", сообщает Day.Az.

Ностальгия - это эмоциональное состояние, связанное с тоской по чему-то ушедшему, прошлому времени или месту, что невозможно вернуть, или напротив, воспоминания и положительные эмоции о прекрасном прошлом. У памяти есть феномен: каким бы трудным ни было прошлое, чаще запоминаются хорошие моменты. Ностальгируя, человек часто вспоминает отношения с другими людьми. Это чувство сохраняет связь с прежними счастливыми моментами, может служить источником вдохновения и самопознания, эмоциональной связью, помогая нам видеть свою жизнь в новом свете или понимать, что для нас по-настоящему важно. И "спусковые крючки" для машины времени в сознании у каждого свои. Например, триггером для ностальгии может стать любимая песня юности, когда переносишься на много лет назад и считаешь, что раньше было лучше...

В этот вечер специально созданная ретро-сцена и исполнение хитов прошлых лет было душевным возвращением в прошлое. В концертной программе в сопровождении эстрадного ансамбля под управлением Эльдара Мамедова выступили народные артисты Заур Рзаев, Гюльянаг Мамедова, Джаван Зейналлы, заслуженные артисты Теймур Амрах, Эльтон Гусейналиев, Шоле Сафаралиева, Рашад Ильясов, Ильгар Саиль, Хайям Мустафазаде, певцы Самира Эфенди, Джейхун Бакинский, Улькер Алиева, Талех Яхъяев, Ниджат Джафарзаде, Арзу Рзаев, Назим Файтончу, Тарана Махмудова, Фуад Мусаев, Надир Гафарзаде, Вюсад Гаджиев, Нармин Керимбекова, Арзу Гасанли, Ягут Гасанова, Забита Алыева, Рявана Гурбанова, Самир Самедов, Сабина Мамедова. Ведущим вечера был Тофиг Гасансой.

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