Триумфальное шествие азербайджанского музыканта в Татарстане

В Казани, в Национальном театре оперы и балета Татарстана имени М.Джалиля, с триумфом прошли спектакли под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного театра оперы и балета, заслуженного артиста, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева. Азербайджанский дирижер принял участие в трех спектаклях с участием известных оперных и балетных артистов. Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend музыкант.

Опера "Риголетто" Джузеппе Верди в исполнении солистов Большого театра, Мариинского, Урал Опера (Екатеринбург) и Казанского оперного театра была принята с большим интересом и прошла при аншлаге. По завершению оперы зрители стоя приветствовали овациями участников оперы - Александра Краснова (баритон), Венера Протасову (сопрано), Сергея Осавина (тенора), Михаила Колелишвили (бас), Любовь Добрынину (меццо сопрано) и Светлану Бессонову.

На знаменитый балет Петра Чайковского "Лебединое озеро" было отобрано два разных состава солистов. Ведущие солисты Казанского национального оперного театра заслуженные артисты Татарстана Кристина Андреева-Захарова (Одетта-Одиллия), Олег Ивенко (Шут), Ильнур Гайфуллин (Принц Зигфрид), Антон Полодюк (Ротбарт) представили хореографию М.Петипа и Л.Иванова. На следующем спектакле впервые сложнейшие ведущие партии исполнили талантливые молодые солисты театра Екатерина Ледачкова и Салават Булатов.

Напомним, что в 2023 году Национальный театр оперы и балета Татарстана имени М.Джалиля сделал предложение Эйюбу Гулиеву о сотрудничестве в качестве приглашенного дирижера театра. Начиная с 2021 года азербайджанский дирижер выступал в стенах театра в спектаклях "1001 ночь" Фикрета Амирова, "Набукко", "Риголетто", "Аида" Дж.Верди, "Турандот" Дж.Пуччини, "Паяцы" Р.Леонкавалло и "Любовный напиток" Г.Доницетти.

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