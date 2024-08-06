https://news.day.az/culture/1680081.html ЮНЕСКО выдало сертификат «Цветочной тетради» поэтессы Хуршидбану Натаван
ЮНЕСКО выдало сертификат «Цветочной тетради» поэтессы Хуршидбану Натаван
Внесенной в ЮНЕСКО "Цветочной тетради" поэтессы Хуршидбану Натаван выдан сертификат
Как сообщили Day.Az в НАНА, генсек Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО, посол по особым поручениям Сеймур Фаталиев вручил президенту НАНА, академику Исе Габиббейли оригинал сертификата, выданный ЮНЕСКО в связи с включением в международный реестр в рамках программы "Память мира" номинации иллюстрированного альбома стихов выдающейся азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван под названием "Цветочная тетрадь".
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