ЮНЕСКО выдало сертификат «Цветочной тетради» поэтессы Хуршидбану Натаван

Внесенной в ЮНЕСКО "Цветочной тетради" поэтессы Хуршидбану Натаван выдан сертификат

Как сообщили Day.Az в НАНА, генсек Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО, посол по особым поручениям Сеймур Фаталиев вручил президенту НАНА, академику Исе Габиббейли оригинал сертификата, выданный ЮНЕСКО в связи с включением в международный реестр в рамках программы "Память мира" номинации иллюстрированного альбома стихов выдающейся азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван под названием "Цветочная тетрадь".

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