В Баку состоялась премьера фильма "В тени моего отца", посвященная памяти шехидов Карабахской войны и их детям

В Киноцентре "Низами" состоялась презентация короткометражного художественного фильма "В тени моего отца" (Atamın kölgəsində), снятого студией Xüsusi layihələr Азербайджанского телевидения, сообщает Day.Az.

Фильм, приуроченный ко Дню Победы Азербайджана - 8 ноября в 44-дневной Отечественной войне, посвящен памяти шехидов Карабахской войны и их детям.

В мероприятии приняли участие представители общественности и культуры, семьи шехидов и ветераны Карабахской войны.

Фильм рассказывает о жизни мальчика, потерявшего отца в 44-дневной Отечественной войне. Боль и горечь, пережитые в семьях шехидов, нашли свое отражение в трогательной картине.

Автор проекта - Гамид Гасанзаде, режиссер-постановщик - Фарид Ахмедов, автор сценария - Лейла Гадирзаде, оператор-постановщик - Агшин Рзаев, режиссер - Орхан Джахангир, продюсер - Ниджат Гасанли, исполнительный продюсер - Орудж Пиралиев, монтаж - Миргусейн Агаев, звукорежиссер - Мурад Байрамов. Главные роли в фильме исполнили Захид Ахмедов, Гурбан Ахмедов и Лала Сулейманова.

Желающие посмотреть фильм "В тени моего отца", который был встречен зрителями с большим интересом, могут посмотреть его, перейдя по ссылке внизу.