На Бакинском бульваре в рамках COP29 открылась экспозиция по защите морских видов

На Бакинском бульваре открылась фотовыставка, представленная в рамках специальной программы панельных дискуссий и выставок на COP29 под названием Fins Initiative (международная защита морских видов), призванная подчеркнуть важность сохранения мировых вод и подводных экосистем, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Экспозиция посвящена подводному миру и важности живых существ, обитающих в мировых водах, выдвигая на первый план важность их сохранения.

В мероприятии приняли участие зарубежные авторы, которые поделились с молодежью информацией о своих работах, поднятых проблемах и путях решения.

Максвелл Хоун (Канада): "Впервые приехал в Баку и очень впечатлен - люди очень дружелюбные, город красивый, очень чистый. Очень интересно организована COP29, куда приехали люди со всего мира, чтобы поделиться своими мыслями и исследованиями на тему изменения климата, и найти решения экологических проблем. Я очень рад находиться здесь и поддержать инициативы. Я снимаю для BBC, National Geographic Channel и различных программ, посвященных истории природы. На выставке я представляю работы, созданные на Руруту - маленьком острове в архипелаге Тубуаи Французской Полинезии, которые были сняты три недели назад. Это был один из самых невероятных моментов моего путешествия в Руруту, когда я провел два часа в воде, чтобы запечатлеть кадры, в частности, горбатого кита. И мне очень приятно представлять эти работы здесь и показать всем".

Элисса Мэй-Филлипс (Великобритания): "Впервые приезжаю в Баку, люди здесь приветливые и гостеприимные. Мне очень приятно находиться в Азербайджане, принимать участие в COP29, интересно видеть здесь такую разнообразную группу людей из многих стран мира, которые обсуждают важную тему, связанную с изменением климата. Знаменательно, что выставка организована на берегу Каспийского моря. COP29 имеет очень большое значение для международного сообщества, это необходимо для того, чтобы мировое сообщество понимало, что происходит в мире".

В экспозиции раскрываются темы опасности для морских существ во многих частях мира. Ежегодно во всем мире убивают более 100 миллионов акул, а в некоторых странах охота на дельфинов является законной и даже стала обычным явлением. Например, в Дании и Исландии. В Норвегии китобойный промысел не только легален, но и поддерживается государством, и квоты на эту охоту ежегодно увеличиваются. Переработка китового мяса в корм для домашних животных вызывает большую тревогу.

Для сохранения китов недостаточно просто ограничить охоту на них. В настоящее время суда, перевозящие большие грузы по всему миру, также представляют серьезную угрозу для их жизни.

Норвегия в настоящее время обсуждает открытие своих глубоких вод для местных горнодобывающих компаний. Более 800 международных ученых подписали петицию, заявив, что эта деятельность нанесет ущерб подводным экосистемам.

Цель Fins Initiative - вынести эти важные вопросы на обсуждение на COP29. В течение 11 дней в павильоне, установленном в "Зеленой зоне", будут проходить панельные дискуссии с зарубежными экспертами, презентации и показ документальных фильмов, снятых на эту тему. Организаторы надеются, что в результате этих обсуждений будут найдены новые способы защиты мировых вод с помощью новых технологий и подходов. Напомним, что 20 лет назад увидеть тюленей у берегов Каспия было обычным делом, однако сегодня это стало редкостью. Это свидетельствует об уменьшении их численности в Каспийском море. В рамках инициативы FINS будут продолжены поддержка инициатив, направленных на защиту Каспия и мировых вод.