Азербайджанская актриса предстала в образе Фриды Кало

Азербайджанская актриса Ругия Юсифова реализовала креативный фотопроект, представ в образе одной из самых известных мексиканских художниц мира Фриды Кало.

Как передает Day.Az, работа, реализованная Peri Miniatur, посвящена COP29.

Яркая художница Фрида Кало более всего известна символическими автопортретами и изображениями мексиканской и америндской культур. Оставила неизгладимый след не только в мексиканской, но и мировой живописи. Сад служил местом отдыха и источником вдохновения для работ Фриды Кало. Глядя на ее работы, видишь, что она очень часто окружала себя разными растениями и животными, показывая взаимосвязь человеческого мира и царства природы. Художница также часто экспериментировала, изображая себя человеком-растением...