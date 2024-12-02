Композитор Вугар Джамалзаде отметил полувековой юбилей "Звездной ночью"

Во Дворце Гейдара Алиева в Баку прошел творческий вечер заслуженного артиста Азербайджана Вугара Джамалзаде под названием "Звездная ночь", посвященный 50-летнему юбилею композитора, сообщает Day.Az.

В концертной программе приняли участие Азербайджанский государственный ансамбль танца под руководством народного артиста Руфата Халилазаде, Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Ниязи под дирижированием Джавада Тагизаде, народные артисты Мубариз Тагиев, Фаик Агаев, Ройя Айхан, заслуженная артистка Лала Мамедова, исполнители Замиг Гусейнов, Аяз Гасымов, Эльнара Халилова, Айсель Ибрагимова, Илькин Довлатов, Ровшан Мамедов, Айдын Яхъяев и другие. Были исполнены эстрадные хиты и классические произведения Вугара Джамалзаде, высказаны поздравления с юбилеем и пожелания дальнейших творческих успехов. Юбиляр поделился своими воспоминаниями из творческой жизни, выразил признательность участникам и гостям вечера.

Вугар Джамалзаде родился 9 октября 1974 года в Баку. С детства была большая любовь к музыке, учился в классе фортепиано музыкальной школы. Выпускник энергетического факультета Азербайджанской государственной нефтяной академии и композиторского факультета Азербайджанской государственной музыкальной академии. Доцент Азербайджанской национальной консерватории. Автор музыки к более 200 фильмам и 300 спектаклям, симфонических произведений, мюзиклов "Его сердце", "Сказка о волшебной птице Нара", балета "Деде Горгуд" и т.д. В различные годы был музыкальным руководителем национальных и международных проектов, среди которых "Новая звезда", "Евровидение", "Голос", "Голос дети" и т.д.