В Park Cinema Flame Towers состоится встреча с актерами исторического фильма "Атабеки Азербайджана"

В Park Cinema Flame Towers 8 декабря в 19:00 состоится встреча с актерами исторического художественно-документального фильма "Атабеки Азербайджана", сообщает Day.Az.

В этот же день в 20.00 состоится показа картины "Атабеки Азербайджана". Для приобретения билетов https://parkcinema.az/movies/view/14488/azerbaycan-atabeyleri?session_date=2024-12-08#schedule

Проект реализован ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Şahdağfilm, турецкими компаниями İkinciYeniFilm, Patik Prodüksiyon и Ernet Grup при поддержке министерства культуры и Агентства кино Азербайджана, с участием группы специалистов Института истории Национальной академии наук Азербайджана.

Фильм повествует о событиях XII века, вошедших в историю Азербайджана как время государственного строительства, военных побед и культурного возрождения, и посвящен двум великим историческим деятелям, отважным правителям и полководцам - Гара Сунгуру и Шамседдину Эльденизу, сыгравших ключевую роль в становлении и укреплении государства Атабеков. В картине переданы их борьба за родные земли, тяжелые испытания и военные достижения.

Гара Сунгура сыграл генеральный продюсер картины и автор сценария Ильгар Мехти, а образ Шамседдина Эльдениза воплотил всемирно известный боец Забит Самедов. Фильм снят по мотивам романа Алибалы Магеррамзаде "Атабеки: Шамседдин Эльдениз". В проекте приняли участие более 100 актеров, а съемочная группа состояла из более 500 человек. В ролях - народная артистка Мехрибан Зеки (Момине Хатун), заслуженный артист Бахруз Вагифоглу (Мухаммед Джахан Пехлеван), заслуженный работник культуры Керем Хадызаде (Визирь царя Георгия III), Жаля Гасанли (Зубейда Хатун), Турал Ахмед (Арслан Шах), Рашад Кесеменли (Главный полководец Атабеков), Мила Бекова (супруга царя Георгия III, царица Бурдухан), Самими Фархад (Визирь Аль-Хазни), Самир Гуламов (Генджер хан), Гюнай Ахмед (Лачын), Ильгар Мусаев (Джандар Чавлы), Салам Исмаилов (Шейх Имад), Тюркай Джафарли (помощник шейха Имада), Хидаят Алиев (Султан Масуд), Орхан Садыхзаде (Грузинский царь Георгий III) и другие. Дочь царя Георгия III, будущую легендарную грузинскую царицу Тамару сыграла 9-летняя Нигяр Ахмедова.

Режиссер-постановщик - Меджит Гювен из Турции, авторы сценария - Сервер Байрамов, Сахават Сахиль и Эрджан Кая, оператор-постановщик - Эрджан Ишык, продюсеры - Сервер Байрамов, Фуркан Бесли, художник-постановщик - Зафер Малкоч. Закадровый текст - народный артист Фахраддин Манафов.