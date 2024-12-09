В YARAT представлен пластический спектакль под названием "Наедине с собой"

В Центре YARAT в рамках сотрудничества театра "Практика" и Пространства современного искусства YARAT состоялся показ пластического спектакля в современном стиле под названием "Наедине с собой", сообщает Day.Az.

Спектакль является результатом творческой работы коллектива Jack's Garret, резидента Театра "Практика", в сезоне 2022/2023, вдохновленного творчеством Иосифа Бродского.

Спектакль "Наедине с собой", рассказывающий о внутреннем конфликте, объединил техники уличного танца (street dance) и современной хореографии, создав постановку, в которой глубина поэзии передается через силу движений. Главный герой стоит на распутье: бороться или принять себя, стремиться к свету или погрузиться во тьму.

Актеры Александр Тронов и Александр Алехин переосмыслили стихотворения Бродского, погрузив зрителя в мир метафор и символов, где важен каждый выбор.

На представлении, сценография, костюмы и идеи которого принадлежат хореографам Анне Дельцовой и Александру Тронову, присутствовало около 150 гостей.

Через день после спектакля коллектив Jack's Garret провел мастер-класс по современной хореографии в рамках сотрудничества YARAT и театра "Практика". Участвуя в тренинге, состоящем из двух частей, под руководством российского хореографа и актера Александра Тронова, участники научились технике уличных танцев и тому, как передавать эмоции через движение.

Театр "Практика" - это экспериментальный центр современного текста, реагирующий на тренды времени, который базируется в Москве. "Практика" говорит со зрителем на актуальном художественном языке новых текстов, музыки, дизайна, архитектуры, мультимедиа и актерской игры. "Практика" занимается исследованием междисциплинарного поля, на котором сегодня возникает искусство. Резиденты театра - Мастерская Брусникина, "Театр вкуса" Юрия Макеева, авторский театр "Эскизы в пространстве", команда уличного и экспериментального танца Jack's Garret в лице Александра Тронова и Анны Дельцовой.